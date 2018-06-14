Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»
В этот же день начинает работу и лагерь «Гвардеец-2» в Пензенской области. Лагерь проводится в две смены по 18 дней. Первая смена - с 12 июня по 29 июня, вторая смена - с 2 июля по 19 июля.
Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец» созданы по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Это значимая часть системы патриотического воспитания молодежи, которая выстроена в округе за прошедшие шесть лет.
В этом году в первую смену оба лагеря приняли 360 учеников из всех регионов округа. Они пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, под руководством опытных наставников будут постигать азы военной науки, в том числе участвовать в настоящих боевых стрельбах.
«Такая разнообразная программа с одной стороны - очень напряженная и насыщенная, а с другой стороны она дает возможность отдохнуть. Мне кажется, в этом залог успеха этих лагерей. И, конечно, очень важно, что после завершения подготовки, после прохождения 18-дневного курса ребята чувствуют себя частью большого воинского коллектива, который называется Вооруженные Силы Российской Федерации, потому что они находятся в реальных боевых частях с реальными офицерами, командирами, работают с реальной боевой техникой и самым современным вооружением. Для любого пацана - это предмет гордости», - подчеркнул Михаил Бабич.
Результаты проведения лагерей «Гвардеец» в предыдущие годы получили высокую оценку на уровне руководства Министерства обороны РФ, и с прошлого года оборонно-спортивные лагеря получили статус «юнармейских». В конце смены юноши, прошедшие образовательные и соревновательные программы лагеря «Гвардеец», смогут вступить в ряды движения «Юнармия».
Участники кировской команды особенно отметили выступление на плацу военнослужащих Министерства обороны, которые на церемонии открытия показали ребятам учебный бой с «террористами». Особое впечатление на ребят произвела военная техника. Участники лагеря смогли детально осмотреть боевые машины и современное вооружение.
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