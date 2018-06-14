ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

14 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.2511
EURO: 73.5621
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

Сегодня, 12:19 | Просмотров: 92 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Юные патриоты пройдут спортивную подготовку, изучат армейский быт, посетят учебные занятия по военным дисциплинам.
 
Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец» 
 

В этом году в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец» Кировскую область представляют 20 воспитанников военно-патриотических молодежных объединений. Это учащиеся школ из Арбажского, Шабалинского, Даровского, Свечинского, Нагорского районов 2003-2004 г.р. С началом работы лагеря ребят поздравил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.
 
Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец» 
 

По традиции первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1» организована в Нижегородской области на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России.  
 
Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец» 
 

В этот же день начинает работу и лагерь «Гвардеец-2» в Пензенской области. Лагерь проводится в две смены по 18 дней. Первая смена - с 12 июня по 29 июня, вторая смена - с 2 июля по 19 июля.

Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец» созданы по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Это значимая часть системы патриотического воспитания молодежи, которая выстроена в округе за прошедшие шесть лет.

В этом году в первую смену оба лагеря приняли 360 учеников из всех регионов округа. Они пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, под руководством опытных наставников будут постигать азы военной науки, в том числе участвовать в настоящих боевых стрельбах.

«Такая разнообразная программа с одной стороны - очень напряженная и насыщенная, а с другой стороны она дает возможность  отдохнуть. Мне кажется, в этом залог успеха этих лагерей. И, конечно, очень важно, что после завершения подготовки, после прохождения 18-дневного курса ребята чувствуют себя частью большого воинского коллектива, который называется Вооруженные Силы Российской Федерации, потому что они находятся в реальных боевых частях с реальными офицерами, командирами, работают с реальной боевой техникой и самым современным вооружением. Для любого пацана - это предмет гордости», - подчеркнул Михаил Бабич.

Результаты проведения лагерей «Гвардеец» в предыдущие годы получили высокую оценку на уровне руководства Министерства обороны РФ, и с прошлого года оборонно-спортивные лагеря получили статус «юнармейских». В конце смены юноши, прошедшие образовательные и соревновательные программы лагеря «Гвардеец», смогут вступить в ряды движения «Юнармия».

Участники кировской команды особенно отметили выступление на плацу военнослужащих Министерства обороны, которые на церемонии открытия показали ребятам учебный бой с «террористами». Особое впечатление на ребят произвела военная техника. Участники лагеря смогли детально осмотреть боевые машины и современное вооружение.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

14:45 14.06.2018


В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

В Кировской области появились первые летние грибы.

14:39 14.06.2018


В Кировской области появились первые летние грибы.

В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

12:23 14.06.2018


В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

12:19 14.06.2018


Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

12:11 14.06.2018


В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

10:43 14.06.2018


В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

Дорожники готовы использовать каждый «сухой» час

9:39 14.06.2018


Дорожники готовы использовать каждый «сухой» час

Все новости

Вести. Кировская область

Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров

17:45 14.06.2018


Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров

В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"

17:44 14.06.2018


В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"

Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?

17:44 14.06.2018


Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?

Активисты ОНФ выясняют, как идет процесс сортировки мусора

17:43 14.06.2018


Активисты ОНФ выясняют, как идет процесс сортировки мусора

Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?

12:15 14.06.2018


Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Открылась вторая смена в окружном оборонно-спортивном лагере «Гвардеец»

29.06.2016


Открылась вторая смена в окружном оборонно-спортивном лагере «Гвардеец»

Кировские подростки в лагере ПФО «Гвардеец»

28.06.2016


Кировские подростки в лагере ПФО «Гвардеец»

Подростки из Кировской области стали участниками оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец»

07.06.2016


Подростки из Кировской области стали участниками оборонно-спортивного лагеря ПФО «Гвардеец»

Команда Кировской области отправится в лагерь ПФО «Гвардеец»

08.06.2017


Команда Кировской области отправится в лагерь ПФО «Гвардеец»

Кировчане уже показывают результаты в лагере "Гвардеец"

22.06.2015


Кировчане уже показывают результаты в лагере "Гвардеец"

Кировчане вошли в тройку лидеров лагеря «Гвардеец-2»

18.06.2015


Кировчане вошли в тройку лидеров лагеря «Гвардеец-2»

Популярные новости

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

02.06.2018


Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

В Кировской области ожидаются заромозки.

07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

03.06.2018


Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

05.06.2018


В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх