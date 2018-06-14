Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец» 

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Юные патриоты пройдут спортивную подготовку, изучат армейский быт, посетят учебные занятия по военным дисциплинам.

В этом году в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец» Кировскую область представляют 20 воспитанников военно-патриотических молодежных объединений. Это учащиеся школ из Арбажского, Шабалинского, Даровского, Свечинского, Нагорского районов 2003-2004 г.р. С началом работы лагеря ребят поздравил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

По традиции первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1» организована в Нижегородской области на базе 210-го Гвардейского Ковельского Краснознаменного межвидового регионального учебного центра инженерных войск Минобороны России.

В этот же день начинает работу и лагерь «Гвардеец-2» в Пензенской области. Лагерь проводится в две смены по 18 дней. Первая смена - с 12 июня по 29 июня, вторая смена - с 2 июля по 19 июля.Юнармейские оборонно-спортивные лагеря «Гвардеец» созданы по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Это значимая часть системы патриотического воспитания молодежи, которая выстроена в округе за прошедшие шесть лет.В этом году в первую смену оба лагеря приняли 360 учеников из всех регионов округа. Они пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, под руководством опытных наставников будут постигать азы военной науки, в том числе участвовать в настоящих боевых стрельбах.«Такая разнообразная программа с одной стороны - очень напряженная и насыщенная, а с другой стороны она дает возможность отдохнуть. Мне кажется, в этом залог успеха этих лагерей. И, конечно, очень важно, что после завершения подготовки, после прохождения 18-дневного курса ребята чувствуют себя частью большого воинского коллектива, который называется Вооруженные Силы Российской Федерации, потому что они находятся в реальных боевых частях с реальными офицерами, командирами, работают с реальной боевой техникой и самым современным вооружением. Для любого пацана - это предмет гордости», - подчеркнул Михаил Бабич.Результаты проведения лагерей «Гвардеец» в предыдущие годы получили высокую оценку на уровне руководства Министерства обороны РФ, и с прошлого года оборонно-спортивные лагеря получили статус «юнармейских». В конце смены юноши, прошедшие образовательные и соревновательные программы лагеря «Гвардеец», смогут вступить в ряды движения «Юнармия».Участники кировской команды особенно отметили выступление на плацу военнослужащих Министерства обороны, которые на церемонии открытия показали ребятам учебный бой с «террористами». Особое впечатление на ребят произвела военная техника. Участники лагеря смогли детально осмотреть боевые машины и современное вооружение.