В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

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Ко Дню России в Кирове запустили проект «Гордость Вятки» о знаменитых уроженцах региона.Активисты Общероссийского народного фронта предложили кировчанам больше узнать о знаменитых земляках и их достижениях. Общественники создали серию видеороликов, которые можно увидеть в общественном транспорте, на большом экране на главной площади города и в социальных сетях.Среди уроженцев Вятского края много настоящих героев, которые совершали открытия, делали прорывы в науке и технике, создавали шедевры искусства, ставили мировые рекорды в спорте. Один из самых известных – знаменитый космонавт, дважды Герой Советского Союза Виктор Савиных. В 1985 году он участвовал в опаснейшей миссии по ремонту орбитальной станции «Салют-7», с которой была потеряна связь. Только на девятые сутки пребывания на станции в условиях сильнейшего холода космонавтам удалось «вернуть ее к жизни».В мире спорта город Киров прославила знаменитая советская спортсменка-конькобежец Мария Исакова, которая одержала победу в первом женском чемпионате мира, а затем подтвердила титул мировой чемпионки еще дважды. На ее счету 10 мировых рекордов и 84 медали, из них 32 - золотые.Немало среди уроженцев Вятского края и известных людей искусства: писатель-прозаик и поэт Александр Грин, который научил читателей верить в мечту и подарил им целую страну - «Гринландию», художник Аркадий Колчанов, один из ведущих графиков России, драматическая актриса Ольга Книппер-Чехова, советские киноактеры Борис Чирков и Евгений Шутов. Были среди кировчан и известные ученые: это и селекционер Николай Рудницкий, который вывел новые сорта пшеницы, яблонь, черной смородины и крыжовника, и первый русский астрофизик Матвей Гусев.«День России - это день национального единения и гордости за свою страну, свой регион, свой город. Поэтому мы решили напомнить кировчанам о земляках, которыми они по праву могут гордиться. К сожалению, о некоторых из них жители региона почти ничего не знают. Мы считаем, что достижения и открытия этих великих людей надо помнить и чтить, ведь они внесли большой вклад в развитие нашей великой страны», - рассказала член регионального штаба ОНФ Любовь Пешнина.Отметим, что кировские активисты ОНФ ежегодно проводят патриотические акции в преддверии Дня России.