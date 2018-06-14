В Кировской области появились первые летние грибы.

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В лесах области началась первая волна летних грибов.

Так, в Немском районе местные жители накануне собрали урожай вешенок. Грибное семейство облюбовало для себя сухое поваленное дерево в лиственном лесу.

Здесь же было найдено несколько летних опят. Судя по размещённым в соцсетях фотографиям, они несколько мельче своих осенних собратьев и растут небольшими колониями.

Кроме летних грибов в лесах по-прежнему можно встретить весенние строчки и сморчки.

фото vk.com