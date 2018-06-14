В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.
Редкая птица была замечена накануне в окрестностях «Нургуша».
На окраине села Боровка сотрудникам заповедника повстречался красавец удод. Пернатый гость сидел на дороге и взволнованно поднимал свой хохолок.
Позволив как следует себя разглядеть, удод улетел.
Специалисты отмечают, что в наших краях удод - птица редкая и даже занесена в Красную книгу региона. По южным районам области проходит северная граница его обитания.
В центральных и северных районах удод встречается в период осенних и весенний миграций.
В окрестностях заповедника ранее его никогда не наблюдали.
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