ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

14 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.2511
EURO: 73.5621
Погода в городе Кирове:
вечером:  +6...+8°C
ночью:  +3...+5°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?

Сегодня, 17:44 | Просмотров: 118 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сегодня на колокольню Спасского собора установили новый шпиль с крестом. Зачем была нужна замена, ведь существующий до сегодняшнего дня позолоченный шпиль установили на храм не так давно - в 2009 году?

Рядом со Спасским собором - два шпиля: старый и новый. Издалека разница не очень заметна, но если подойти поближе и приглядеться, становится видно, что старый шпиль блестит не так ярко и отличается формой основания.

Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?ПЁТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Во-первых, с него слезла позолота, во-вторых, он не совсем соответствовал исторической форме. Это особенно стало видно, когда мы подняли маковку. Было принято решение изготовить новый шпиль».
 
Вместо сусального золота, новый шпиль покрыт нитридом титана. Этот вид напыления ничем не уступает золоту с эстетической точки зрения, но на порядок крепче - выдержит любые дожди, снег и не потускнеет со временем. Важно отметить, что и старый шпиль с крестом никуда не исчезнут. В будущем рядом с собором появится часовня и первый шпиль собора, освященный владыкой Хрисанфом, будет перенесён на неё.

Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?ТАМАРА ПЕРЕТЯГИНА, ПРИХОЖАНКА СПАССКОГО СОБОРА:
«Это праздник, конечно! Радость такая, что храм возрождается!».
 
 
 
Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?ТАМАРА ДЕХТЕРЕВА, ПРИХОЖАНКА СПАССКОГО СОБОРА:
«Мы очень радуемся, это наш храм, ходим сюда уже давно. Мы очень рады, чувствуется благодать Божия».
 
У Спасского собора интереснейшая история. Почти четыреста лет назад на этом месте была построена деревянная Троицкая церковь. Над входом висела икона Спаса Нерукотворного. В 1647 году после молитвы на паперти именно там прозрел слепой Петр Палкин. Весть о чуде быстро разнеслась по всей Руси. Чтобы чудотворный образ стал достоянием всего православного мира, его перенесли в Москву. Там в честь святыни назвали Спасскую башню Кремля. А вместо Троицкой церкви в Вятке был возведен Спасский собор. После революции он был почти целиком разрушен. Сейчас храм восстанавливается силами благотворителей и прихожан.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

14:45 14.06.2018


В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

В Кировской области появились первые летние грибы.

14:39 14.06.2018


В Кировской области появились первые летние грибы.

В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

12:23 14.06.2018


В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

12:19 14.06.2018


Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

12:11 14.06.2018


В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

10:43 14.06.2018


В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

Дорожники готовы использовать каждый «сухой» час

9:39 14.06.2018


Дорожники готовы использовать каждый «сухой» час

Все новости

Вести. Кировская область

Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров

17:45 14.06.2018


Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров

В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"

17:44 14.06.2018


В музее Грина открылась выставка "Корабли дальних странствий"

Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?

17:44 14.06.2018


Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?

Активисты ОНФ выясняют, как идет процесс сортировки мусора

17:43 14.06.2018


Активисты ОНФ выясняют, как идет процесс сортировки мусора

Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?

12:15 14.06.2018


Что ждать в этом сезоне от футбольной команды "Факел"?

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Шпиль на колокольне Спасского собора

06.07.2009


Шпиль на колокольне Спасского собора

Почитание образа Спаса Нерукотворного

29.08.2006


Почитание образа Спаса Нерукотворного

В Кирове начался демонтаж крыши Спасского собора.

13.07.2016


В Кирове начался демонтаж крыши Спасского собора.

Восстановление Спасского собора

06.03.2017


Восстановление Спасского собора

Реконструкция Спасского собора

14.09.2016


Реконструкция Спасского собора

Реставрация Спасского собора продолжается

23.11.2016


Реставрация Спасского собора продолжается

Популярные новости

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

02.06.2018


Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

В Кировской области ожидаются заромозки.

07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

03.06.2018


Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

05.06.2018


В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх