Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?

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Сегодня на колокольню Спасского собора установили новый шпиль с крестом. Зачем была нужна замена, ведь существующий до сегодняшнего дня позолоченный шпиль установили на храм не так давно - в 2009 году?Рядом со Спасским собором - два шпиля: старый и новый. Издалека разница не очень заметна, но если подойти поближе и приглядеться, становится видно, что старый шпиль блестит не так ярко и отличается формой основания.Вместо сусального золота, новый шпиль покрыт нитридом титана. Этот вид напыления ничем не уступает золоту с эстетической точки зрения, но на порядок крепче - выдержит любые дожди, снег и не потускнеет со временем. Важно отметить, что и старый шпиль с крестом никуда не исчезнут. В будущем рядом с собором появится часовня и первый шпиль собора, освященный владыкой Хрисанфом, будет перенесён на неё.У Спасского собора интереснейшая история. Почти четыреста лет назад на этом месте была построена деревянная Троицкая церковь. Над входом висела икона Спаса Нерукотворного. В 1647 году после молитвы на паперти именно там прозрел слепой Петр Палкин. Весть о чуде быстро разнеслась по всей Руси. Чтобы чудотворный образ стал достоянием всего православного мира, его перенесли в Москву. Там в честь святыни назвали Спасскую башню Кремля. А вместо Троицкой церкви в Вятке был возведен Спасский собор. После революции он был почти целиком разрушен. Сейчас храм восстанавливается силами благотворителей и прихожан.