Зачем заменили шпиль на Спасском Соборе?
Рядом со Спасским собором - два шпиля: старый и новый. Издалека разница не очень заметна, но если подойти поближе и приглядеться, становится видно, что старый шпиль блестит не так ярко и отличается формой основания.
ПЁТР МАШКОВЦЕВ, НАСТОЯТЕЛЬ СПАССКОГО СОБОРА:
«Во-первых, с него слезла позолота, во-вторых, он не совсем соответствовал исторической форме. Это особенно стало видно, когда мы подняли маковку. Было принято решение изготовить новый шпиль».
Вместо сусального золота, новый шпиль покрыт нитридом титана. Этот вид напыления ничем не уступает золоту с эстетической точки зрения, но на порядок крепче - выдержит любые дожди, снег и не потускнеет со временем. Важно отметить, что и старый шпиль с крестом никуда не исчезнут. В будущем рядом с собором появится часовня и первый шпиль собора, освященный владыкой Хрисанфом, будет перенесён на неё.
ТАМАРА ПЕРЕТЯГИНА, ПРИХОЖАНКА СПАССКОГО СОБОРА:
«Это праздник, конечно! Радость такая, что храм возрождается!».
«Мы очень радуемся, это наш храм, ходим сюда уже давно. Мы очень рады, чувствуется благодать Божия».
У Спасского собора интереснейшая история. Почти четыреста лет назад на этом месте была построена деревянная Троицкая церковь. Над входом висела икона Спаса Нерукотворного. В 1647 году после молитвы на паперти именно там прозрел слепой Петр Палкин. Весть о чуде быстро разнеслась по всей Руси. Чтобы чудотворный образ стал достоянием всего православного мира, его перенесли в Москву. Там в честь святыни назвали Спасскую башню Кремля. А вместо Троицкой церкви в Вятке был возведен Спасский собор. После революции он был почти целиком разрушен. Сейчас храм восстанавливается силами благотворителей и прихожан.
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