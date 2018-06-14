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Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров

Сегодня, 17:45 | Просмотров: 85 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Российский путешественник задался целью объехать все города России. В нашей стране населенных пунктов с таким статусом 1122. Недавно Иван Ширяев прибыл в Киров. С путешественником встретилась наша съемочная группа.

Путешествие началось шесть лет назад на границе трех государств - КНДР, Китая и России. Иван Ширяев решил побывать во всех городах нашей необъятной страны.

Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров ИВАН ШИРЯЕВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Моя мама учитель географии. Можно сказать, сама виновата. Я стараюсь каждый день сообщать ей о том, где я, что со мной, что бы сильно не переживала».

Иван Ширяев посетил уже более полутысячи городов. Киров 524-й по счету. Путешественник в каждом населенном пункте изучает историю, собирает городские легенды и делает подробный фотоотчет.

ИВАН ШИРЯЕВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Обычно я начинаю знакомство с городом с краеведческого музея, что бы узнать об истории населенного пункта. О его особенностях, на что обратить внимание при знакомстве с ним. Потом не торопясь прохожу по городу с фотоаппаратом».

В путешествиях Ивану помогают члены Русского географического общества и спасатели. Сотрудники МЧС нередко предоставляют ночлег. Путешествие - не такое уж затратное, если ездить с попутчиками или автостопом.

ИВАН ШИРЯЕВ, ПУТЕШЕСТВЕННИК:
«Мои расходы минимальны. Деньги уходят в основном на еду, мобильную связь, интернет, другие мелочи. Не так уж и много. Зимой я работаю, что бы обеспечить свой летний сезон путешествий, а с весны до осени я в дороге».

В Кирове Иван остановился на четыре дня. И знакомство с нашим городом у него еще впереди. Затем он отправится в Вятские Поляны и Сосновку. Там его уже ждут местные краеведы, чтобы познакомить с этими двумя городами. Последний пункт в Кировской области - Котельнич. Там путешественник планирует также побывать на раскопках палеозавров.


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