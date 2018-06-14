Известный путешественник Иван Ширяев прибыл в Киров

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Российский путешественник задался целью объехать все города России. В нашей стране населенных пунктов с таким статусом 1122. Недавно Иван Ширяев прибыл в Киров. С путешественником встретилась наша съемочная группа.Путешествие началось шесть лет назад на границе трех государств - КНДР, Китая и России. Иван Ширяев решил побывать во всех городах нашей необъятной страны.Иван Ширяев посетил уже более полутысячи городов. Киров 524-й по счету. Путешественник в каждом населенном пункте изучает историю, собирает городские легенды и делает подробный фотоотчет.В путешествиях Ивану помогают члены Русского географического общества и спасатели. Сотрудники МЧС нередко предоставляют ночлег. Путешествие - не такое уж затратное, если ездить с попутчиками или автостопом.В Кирове Иван остановился на четыре дня. И знакомство с нашим городом у него еще впереди. Затем он отправится в Вятские Поляны и Сосновку. Там его уже ждут местные краеведы, чтобы познакомить с этими двумя городами. Последний пункт в Кировской области - Котельнич. Там путешественник планирует также побывать на раскопках палеозавров.