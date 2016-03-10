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Новости / Общество

В новомедянском интернате проживающие осваивают новые профессии

Сегодня, 10:33 | Просмотров: 93 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Право на работу гарантировано всем гражданам России конституцией, но как быть с теми, кто из-за ограничений по здоровью вынужден почти всю жизнь находиться в специализированном учреждении, например, интернате? Оказывается, работать и зарабатывать можно и там.

Валерий Трушков - маляр и штукатур, живет в новомедянском интернате около 7 лет. Он один из немногих, кто в этом учреждении может получать за свой труд деньги. Любое задание Валерию только в радость.

В новомедянском интернате проживающие осваивают новые профессииВАЛЕРИЙ ТРУШКОВ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В НОВОМЕДЯНСКОМ ПНИ:
- А у меня талант есть.
- Какой?
- Талант у меня, я всё умею делать, всё у меня хорошо получается, и плитку могу положить!

Социальная адаптация нужна всем воспитанникам интерната, потому что потенциал для самостоятельной жизни и для трудоустройства есть у многих. Сейчас в интернате трудоустроено 11 человек. В Мурыгино есть рабочие места, о них рассказали работники службы занятости и приглашённые работодатели.

В новомедянском интернате проживающие осваивают новые профессииАЛЕКСАНДР РАССОХИН, ДИРЕКТОР НОВОМЕДЯНСКОГО ПЛЕМЗАВОДА:
«С воспитанниками интерната мы сотрудничаем давно, на протяжении почти 10 лет. Они очень нам помогают в уборочную страду. Наши специалисты очень хорошо относятся к ним. Думаю, в этом году тоже возможность подработки будет, заявки от специалистов поступают».
 
Работа - важная часть в социальной адаптации и трудотерапии. А возможность такой работы создается за счёт программы "Доступная среда". Из интерната выводят в самостоятельное плавание, тех кто хочет и может жить самостоятельно. За последние 3 года вышли 14 человек.

В новомедянском интернате проживающие осваивают новые профессииМАРГАРИТА ИВАНОВА, ДИРЕКТОР КОГБУСО "НОВОМЕДЯНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ":
«А для того, чтобы проживать самостоятельно нужно иметь какую-то специальность. Мы сейчас работаем над тем, чтобы обучить наших проживающих в многопрофильном колледже в городе Кирове».
 
Девушек планируется обучить швейному делу, а молодых людей - отделочным работам. Кстати, швейная мастерская в интернате есть. Там девушки обучаются швейному делу, а также готовят наряды для выступлений. Платья из конфетных фантиков, упаковки от молочных продуктов. Ребята сейчас готовятся к парадельфийским играм в Ижевске. В номере от Новомедянского ПНИ будет принимать участие и Роман Архипов. В перерывах между гастролями и репетициями он думает о будущем.

В новомедянском интернате проживающие осваивают новые профессииРОМАН АРХИПОВ, ПРОЖИВАЮЩИЙ В НОВОМЕДЯНСКОМ ПНИ:
«Конечно, хотелось бы мне устроиться официально работать, даст это мне очень много. Я бы хотел выучиться какой-то профессии, выйти отсюда, завести свою семью».
 
В интернате есть теплицы, там выращивают рассаду цветов, огурцы и помидоры. Работа не только даёт доход, но еще и приносит радость от полученных результатов.

В новомедянском интернате проживающие осваивают новые профессииОЛЬГА КАЛИНИНА, ИНСТРУКТОР ПО ТРУДУ:
«Ребятам это в радость, они очень любят за этим наблюдать. Процесс развития растений их увлекает и потом они очень гордятся выращенными овощами, что своими руками всё сделано».
 
Работа проживающих оформляется официально по договорам, за неё платят. И хотя люди здесь обеспечены всем необходимым, за счёт личного дохода у них есть возможность выбирать и покупать то, что самим хочется. Это и деликатесы и сладости, подарки себе и друзьям. За счет возможности трудиться ребята могут открыть в себе скрытый потенциал и способности, расширить кругозор, сделать важный шаг к самостоятельной жизни.


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