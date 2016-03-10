В новомедянском интернате проживающие осваивают новые профессии

Поделиться новостью:

Право на работу гарантировано всем гражданам России конституцией, но как быть с теми, кто из-за ограничений по здоровью вынужден почти всю жизнь находиться в специализированном учреждении, например, интернате? Оказывается, работать и зарабатывать можно и там.Валерий Трушков - маляр и штукатур, живет в новомедянском интернате около 7 лет. Он один из немногих, кто в этом учреждении может получать за свой труд деньги. Любое задание Валерию только в радость.Социальная адаптация нужна всем воспитанникам интерната, потому что потенциал для самостоятельной жизни и для трудоустройства есть у многих. Сейчас в интернате трудоустроено 11 человек. В Мурыгино есть рабочие места, о них рассказали работники службы занятости и приглашённые работодатели.Работа - важная часть в социальной адаптации и трудотерапии. А возможность такой работы создается за счёт программы "Доступная среда". Из интерната выводят в самостоятельное плавание, тех кто хочет и может жить самостоятельно. За последние 3 года вышли 14 человек.Девушек планируется обучить швейному делу, а молодых людей - отделочным работам. Кстати, швейная мастерская в интернате есть. Там девушки обучаются швейному делу, а также готовят наряды для выступлений. Платья из конфетных фантиков, упаковки от молочных продуктов. Ребята сейчас готовятся к парадельфийским играм в Ижевске. В номере от Новомедянского ПНИ будет принимать участие и Роман Архипов. В перерывах между гастролями и репетициями он думает о будущем.В интернате есть теплицы, там выращивают рассаду цветов, огурцы и помидоры. Работа не только даёт доход, но еще и приносит радость от полученных результатов.Работа проживающих оформляется официально по договорам, за неё платят. И хотя люди здесь обеспечены всем необходимым, за счёт личного дохода у них есть возможность выбирать и покупать то, что самим хочется. Это и деликатесы и сладости, подарки себе и друзьям. За счет возможности трудиться ребята могут открыть в себе скрытый потенциал и способности, расширить кругозор, сделать важный шаг к самостоятельной жизни.