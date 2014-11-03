Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»
Учредителями Фестиваля выступили Администрация губернатора Пермского края, Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания (ВГТРК), Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «Т7». Фестиваль проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В рамках фестиваля проводится творческий конкурс. Главная его задача - активизировать работу СМИ по созданию передач, способствующих формированию патриотического мышления у зрителей и слушателей.
В этом году на Фестиваль ожидается прием на Конкурс более 200 работ - география участников - от Калининграда и Санкт-Петербурга до Благовещенска и Петропавловска-Камчатского, от Мурманска и Архангельской области до регионов Северного Кавказа и Ростова-на-Дону, Республики Беларусь.
В рамках фестиваля проводится и ряд мероприятий патриотической направленности для прибывших делегаций.
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