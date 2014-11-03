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Новости / Общество

Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

Сегодня, 15:27 | Просмотров: 73 | Версия для печати
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19 июня в Перми вновь стартует фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». Фестиваль проводится в соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 1493.

Учредителями Фестиваля выступили Администрация губернатора Пермского края, Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания (ВГТРК), Автономная некоммерческая организация «Продюсерский центр «Т7». Фестиваль проходит при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

В рамках фестиваля проводится творческий конкурс. Главная его задача - активизировать работу СМИ по созданию передач, способствующих формированию патриотического мышления у зрителей и слушателей.

В этом году на Фестиваль ожидается прием на Конкурс более 200 работ - география участников - от Калининграда и Санкт-Петербурга до Благовещенска и Петропавловска-Камчатского, от Мурманска и Архангельской области до регионов Северного Кавказа и Ростова-на-Дону, Республики Беларусь.

В рамках фестиваля проводится и ряд мероприятий патриотической направленности для прибывших делегаций.

20 июня состоится официальное открытие фестиваля «Щит России». А 21 июня состоится торжественная церемония закрытия Фестиваля и награждение победителей. Желаем удачи всем участникам конкурса, будем внимательно следить за всеми событиями уже двадцать первого «Щита России» и ждать появления лучших работ в эфире теле- и радиоканалов.
 
Фото region-tyumen.ru


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