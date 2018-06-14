В Кирове состоялся второй региональный Лесной форум

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«Эту электропилу производят в Ижевске уже более сорока лет. Её мощность удивила даже американских специалистов. Пила может работать сутками, без устали - делает распил с большой скоростью. Так, например, бревно диаметром 70 см она способна распилить за 15 секунд».

«Мы не просто проводим выставку техники, которую сюда привозят и покупают наши предприятия или здесь производят. У нас в этом году впервые организована биржа контрактов как на больших, серьезных форумах».

«Порядка десяти крупных иностранных предприятия у нас приняли участие в форуме. Они активно намерены заявить о себе на актуальных круглых столах по лесовосстановлению и расширению экспортного потенциала, в том числе Кировской области».

«В Кировской области министерство лесного хозяйства во главе с куратором, вице-губернатором, активно внедрили и показали в прошлом году один из лучших результатов по заготовлению древесины для нужд малого и среднего предпринимательства».

Сегодня в Кирове открылся второй региональный Лесной форум. В этом году его главной темой стало развитие лесопользования и лесовосстановления.Впервые в Кировской области лесной форум прошел в прошлом году, тогда он собрал порядка трех тысяч участников. В этот раз расширилась не только география - сама программа стала максимально насыщенной. Так, в одно мгновение Театральная площадь превратилась в выставочную площадку, где можно увидеть современную технику по заготовки и переработки леса. Особо порадовали отечественные производители.В рамках форума пройдут круглые столы и традиционные соревнования лесорубов и операторов на гидроманипуляторах. Есть в этом году и свои новации.Киров стал площадкой, где у лесников есть возможность наладить деловые контакты, в том числе и с зарубежными партерами. Так недавний визит нашей делегации в Австрию еще больше привлек внимание иностранного бизнеса к нашему региону.Стоит сказать, что в регионе за год произошли существенные изменения. Благодаря новому ресурсу ГИС-ЛЕС в лесной отрасли стало больше порядка. Кроме того, свободнее вздохнул и малый бизнес.Площадка форума – это, прежде всего, возможность объединить усилия власти, бизнеса и науки, чтобы достичь общей благой цели - развить лесной потенциал региона, привлекая как можно больше добропорядочных производителей.