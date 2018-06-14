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Развитие деревянного домостроения обсудили в рамках круглого стола второго лесного форума. Именно эта тема стала ключевой на крупном межрегиональном событии Кировской области.Фельдшерско-акушерские и полицейские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы и не только. Студенты архитектурного центра ВятГУ разработали под руководством компании "Хольц Хаус" несколько социальных проектов деревянного домостроения. Первая ласточка - ФАП из дерева - уже готов и в скором времени отправится в село Боровица Лузского района.Строительство именно таких объектов в районах области и за ее пределами способно значительно повысить объемы деревянного домостроения, а значит - способствовать развитию предприятий лесопромышленного комплекса с учетом современных тенденций. Сейчас в лесной отрасли региона работают около полутора тысяч предприятий. Из них более 20-ти - занимаются деревянным домостроением.На него до конца 2025 года планируется выделить более 24-х миллиардов рублей. Это позволит довести долю деревянных домов и использование в строительстве деревянных конструкций до 20 процентов. Сейчас этот показатель в нашей стране приближен к 12 процентам, а в Кировской области - чуть больше 10-ти. Эти и другие ключевые вопросы обсудили в рамках круглого стола Лесного форума.