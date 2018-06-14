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Развитие деревянного домостроения обсудили в рамках круглого стола второго лесного форума

Вчера, 20:47 | Просмотров: 143 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Развитие деревянного домостроения обсудили в рамках круглого стола второго лесного форума. Именно эта тема стала ключевой на крупном межрегиональном событии Кировской области.

Фельдшерско-акушерские и полицейские пункты, физкультурно-оздоровительные комплексы и не только. Студенты архитектурного центра ВятГУ разработали под руководством компании "Хольц Хаус" несколько социальных проектов деревянного домостроения. Первая ласточка - ФАП из дерева - уже готов и в скором времени отправится в село Боровица Лузского района.

Развитие деревянного домостроения обсудили в рамках круглого стола второго лесного форумаНИКОЛАЙ ЮФЕРЕВ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО "ХОЛЬЦ ХАУС":
«Он отличается по своей энергоэффективности, по затратам на его эксплуатацию и отопление, поэтому мы надеемся, что после прохождения всех экспертиз, эти ФАПы появятся по всей области».

Строительство именно таких объектов в районах области и за ее пределами способно значительно повысить объемы деревянного домостроения, а значит - способствовать развитию предприятий лесопромышленного комплекса с учетом современных тенденций. Сейчас в лесной отрасли региона работают около полутора тысяч предприятий. Из них  более 20-ти - занимаются деревянным домостроением.

Развитие деревянного домостроения обсудили в рамках круглого стола второго лесного форумаМАКСИМ КОЧЕТКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Исходя из такого количества предприятий, которые занимаются деревянным домостроением, мы разработали стратегические документы. Один из них - концепция деревянного домостроения. Она лежит в ракурсе стратегии развития деревянного домостроения. А также под эгидой пилотного проекта Министерства промышленности и торговли».

На него до конца 2025 года планируется выделить более 24-х миллиардов рублей. Это позволит довести долю деревянных домов и использование в строительстве деревянных конструкций до 20 процентов. Сейчас этот показатель в нашей стране приближен к 12 процентам, а в Кировской области - чуть больше 10-ти. Эти и другие ключевые вопросы обсудили в рамках круглого стола Лесного форума.


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