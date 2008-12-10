Архивные работники отмечают свой профессиональный праздник

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Свой профессиональный праздник отмечают архивные работники. Не многие знают, что архив - это не просто стеллажи с документами, в этих учреждениях кипит большая работа.Книга 1816-го года. Здесь записаны данные переписи населения. Такие документы использовались, чтобы рассчитать объемы подушной подати.Книга хорошо сохранилась, но так далеко не с каждым документом. Время берет свое, бумага ветшает, приходится реставрировать. Это делают здесь же сотрудники архива.Скрупулезная работа, требует ювелирной точности. В день Ольга Кулигина реставрирует примерно тридцать листов. Одно неосторожное движение и драгоценную информацию можно потерять навсегда.В архиве ведется научная деятельность, так же составляются родословные. В государственном архиве Кировской области можно отправиться в прошлое на десять поколений. Галина Столбова первую родословную составила в 97-мом году. Работа сложная, требует усидчивости и внимательности.9-го июня отмечают Международный День архивов. Эта дата была установлена в ноябре 2007 года.