Архивные работники отмечают свой профессиональный праздник
Книга 1816-го года. Здесь записаны данные переписи населения. Такие документы использовались, чтобы рассчитать объемы подушной подати.
- Переворачиваются страницы.
Книга хорошо сохранилась, но так далеко не с каждым документом. Время берет свое, бумага ветшает, приходится реставрировать. Это делают здесь же сотрудники архива.
- Макулатурный листочек и карандашиком по краешку обводим.
Скрупулезная работа, требует ювелирной точности. В день Ольга Кулигина реставрирует примерно тридцать листов. Одно неосторожное движение и драгоценную информацию можно потерять навсегда.
ОЛЬГА КУЛИГИНА, АРХИВИСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«К первоначальному виду. Восстановить их целостность. В данный момент я пытаюсь восстановить утрату части листа. Т.е. я делаю вставку».
В архиве ведется научная деятельность, так же составляются родословные. В государственном архиве Кировской области можно отправиться в прошлое на десять поколений. Галина Столбова первую родословную составила в 97-мом году. Работа сложная, требует усидчивости и внимательности.
ГАЛИНА СТОЛБОВА, ГЛАВНЫЙ АРХИВИСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это только малая часть книг. А так, для составления родословной, только одних метрических книг мы можем просмотреть 150-160».
9-го июня отмечают Международный День архивов. Эта дата была установлена в ноябре 2007 года.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!