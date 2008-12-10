ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня суббота

16 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.6851
EURO: 72.5329
Погода в городе Кирове:
днём:  +19...+21°C
вечером:  +13...+15°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Архивные работники отмечают свой профессиональный праздник

Вчера, 20:10 | Просмотров: 105 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
Поделиться новостью:
Свой профессиональный праздник отмечают архивные работники. Не многие знают, что архив - это не просто стеллажи с документами, в этих учреждениях кипит большая работа.

Книга 1816-го года. Здесь записаны данные переписи населения. Такие документы использовались, чтобы рассчитать объемы подушной подати.

- Переворачиваются страницы.

Книга хорошо сохранилась, но так далеко не с каждым документом. Время берет свое, бумага ветшает, приходится реставрировать. Это делают здесь же сотрудники архива.

- Макулатурный листочек и карандашиком по краешку обводим.

Скрупулезная работа, требует ювелирной точности. В день Ольга Кулигина реставрирует примерно тридцать листов. Одно неосторожное движение и драгоценную информацию можно потерять навсегда.

Архивные работники отмечают свой профессиональный праздник ОЛЬГА КУЛИГИНА, АРХИВИСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«К первоначальному виду. Восстановить их целостность. В данный момент я пытаюсь восстановить утрату части листа. Т.е. я делаю вставку».

В архиве ведется научная деятельность, так же составляются родословные. В государственном архиве Кировской области можно отправиться в прошлое на десять поколений. Галина Столбова первую родословную составила в 97-мом году. Работа сложная, требует усидчивости и внимательности.

Архивные работники отмечают свой профессиональный праздник ГАЛИНА СТОЛБОВА, ГЛАВНЫЙ АРХИВИСТ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Это только малая часть книг. А так, для составления родословной, только одних метрических книг мы можем просмотреть 150-160».

9-го июня отмечают Международный День архивов. Эта дата была установлена в ноябре 2007 года.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

15:27 15.06.2018


Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

14:45 14.06.2018


В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

В Кировской области появились первые летние грибы.

14:39 14.06.2018


В Кировской области появились первые летние грибы.

В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

12:23 14.06.2018


В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

12:19 14.06.2018


Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

12:11 14.06.2018


В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

10:43 14.06.2018


В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

Все новости

Вести. Кировская область

Развитие деревянного домостроения обсудили в рамках круглого стола второго лесного форума

20:47 15.06.2018


Развитие деревянного домостроения обсудили в рамках круглого стола второго лесного форума

В Кирове состоялся второй региональный Лесной форум

20:45 15.06.2018


В Кирове состоялся второй региональный Лесной форум

Архивные работники отмечают свой профессиональный праздник

20:10 15.06.2018


Архивные работники отмечают свой профессиональный праздник

В детском лагере "Юность" прошел "День безопасности"

20:05 15.06.2018


В детском лагере "Юность" прошел "День безопасности"

Военно-патриотический клуб «Рекс» из Даровского

15:09 15.06.2018


Военно-патриотический клуб «Рекс» из Даровского

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировчане составляют родословные

10.12.2008


Кировчане составляют родословные

Кропотливая работа

02.07.2009


Кропотливая работа

День архивов

10.03.2009


День архивов

Электронная выставка Государственного архива

10.02.2009


Электронная выставка Государственного архива

Новый пристрой государственного архива Кировской области

20.02.2008


Новый пристрой государственного архива Кировской области

Работники следственных изоляторов и тюрем отмечают профессиональный праздник

31.10.2017


Работники следственных изоляторов и тюрем отмечают профессиональный праздник

Популярные новости

В Кировской области объявили метеопредупреждение.

05.06.2018


В Кировской области объявили метеопредупреждение.

Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

02.06.2018


Расписание движения автобусов в с. Великорецкое на время крестного хода.

В Кировской области ожидаются заромозки.

07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

03.06.2018


Из Кирова отправился Всероссийский Великорецкий крестный ход.

В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

05.06.2018


В Кирове на 9 часов задержали первый в турсезоне рейс в Симферополь.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх