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Управление МВД в честь 300-летия полиции наградило лучших работников СМИ

Вчера, 12:03 | Просмотров: 130 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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Управление МВД в честь 300-летия полиции наградило лучших работников СМИ. В их числе были и корреспонденты ГТРК "Вятка".

Для специального корреспондента ГТРК "Вятка" Ларисы Добрияновой эта награда далеко не первая, но она гордится тем, что сегодня её труд был оценен. Не всякое правонарушение можно осветить публично, так как это может повлиять на исход того или иного дела. А если и появляется такая возможность, то Лариса обязательно напишет об этом интересный и содержательный сюжет.

Управление МВД в честь 300-летия полиции наградило лучших работников СМИ ЛАРИСА ДОБРИЯНОВА, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ СЛУЖБЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОГРАММ ГТРК "ВЯТКА":
«Мой сюжет был об участковом, который рискуя своей жизнью спас человека из огня, не смотря на то, что это был не ребенок, а взрослый человек, который, возможно, был виновником этого самого пожара, но люди всё равно совершают отважные, смелые поступки, надевают форму и служат нам, служат людям, и поэтому самое маленькое, что можем сделать мы, журналисты, это освещать их работу».
 
Выбрать лучшие работы было непросто, учитывались как актуальность и злободневность выбранной темы, так и необычная подача материала.

Управление МВД в честь 300-летия полиции наградило лучших работников СМИ КОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УМВД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На конкурс было представлено более 20 работ, ну и члены жюри, куда вошли как сотрудники управления министерства внутренних дел, так и члены общественного совета и журналисты, которые оценили работы - сегодня мы вручаем награды нашим победителям».
 
У корреспондента "Радио России" Натальи Зориной - 3 место в номинации "Телевидение и радио". За короткий промежуток времени она осветила большое количество тем, связанных с правоохранительной деятельностью полиции.

Управление МВД в честь 300-летия полиции наградило лучших работников СМИ НАТАЛЬЯ ЗОРИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ РАДИОСТАНЦИИ "РАДИО РОССИИ":
«На самом-то деле, действительно, это очень важно - доносить информацию о том, кто нас охраняет, кто бережет наш покой, потому что, действительно, когда ты вечером идешь в магазин, там, за хлебушком, и очень важно, чтобы никто на тебя не напал. И у нас есть для этого полиция, и это приятно».
 
Не будем забывать, что свою работу сотрудники органов внутренних дел проводят постоянно, порой целыми сутками находясь в строю и охраняя покой жителей города.


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