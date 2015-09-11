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Управление МВД в честь 300-летия полиции наградило лучших работников СМИ. В их числе были и корреспонденты ГТРК "Вятка".Для специального корреспондента ГТРК "Вятка" Ларисы Добрияновой эта награда далеко не первая, но она гордится тем, что сегодня её труд был оценен. Не всякое правонарушение можно осветить публично, так как это может повлиять на исход того или иного дела. А если и появляется такая возможность, то Лариса обязательно напишет об этом интересный и содержательный сюжет.Выбрать лучшие работы было непросто, учитывались как актуальность и злободневность выбранной темы, так и необычная подача материала.У корреспондента "Радио России" Натальи Зориной - 3 место в номинации "Телевидение и радио". За короткий промежуток времени она осветила большое количество тем, связанных с правоохранительной деятельностью полиции.Не будем забывать, что свою работу сотрудники органов внутренних дел проводят постоянно, порой целыми сутками находясь в строю и охраняя покой жителей города.