Технический тур в Кирово-Чепецк

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В Кирово-Чепецке представители общественного совета госкорпорации "Росатом", Правительства области и Общественной палаты региона провели ежегодный технический тур по реализации мероприятий в рамках программы "Приведение в безопасное состояние радиационно опасных объектов".В 2010 году Госкорпорацией «Росатом» была утверждена и согласована с Правительством региона Концепция вывода из эксплуатации радиационно опасных объектов. На основании ее определены мероприятия и технические решения, предусматривающие приведение в безопасное состояние объектов, в том числе консервацию хранилищ с созданием дополнительных инженерных барьеров безопасности.После подготовительного этапа достигнуты положительные результаты по снижению уровня потенциальной опасности для окружающей среды и населения региона. С 2008 по 2012 год «РосРАО» выполнило ряд научных исследований, которые легли в основу разработки проектных решений. В 2014 году проведена первичная регистрация радиоактивных отходов Кирово-Чепецкого отделения и принято решение о выполнении первоочередных неотложных мероприятий подготовительного характера.На заседании участники технического тура обсудили возникшие вопросы и пути их решения для успешного достижения конечного результата по приведению в безопасное состояние радиационно опасных объектов.