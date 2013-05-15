Технический тур в Кирово-Чепецк
В 2010 году Госкорпорацией «Росатом» была утверждена и согласована с Правительством региона Концепция вывода из эксплуатации радиационно опасных объектов. На основании ее определены мероприятия и технические решения, предусматривающие приведение в безопасное состояние объектов, в том числе консервацию хранилищ с созданием дополнительных инженерных барьеров безопасности.
ВЛАДИСЛАВ КАДЫРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Никакого риска и угрозы для экологии на сегодняшний день в Кировской области нет».
После подготовительного этапа достигнуты положительные результаты по снижению уровня потенциальной опасности для окружающей среды и населения региона. С 2008 по 2012 год «РосРАО» выполнило ряд научных исследований, которые легли в основу разработки проектных решений. В 2014 году проведена первичная регистрация радиоактивных отходов Кирово-Чепецкого отделения и принято решение о выполнении первоочередных неотложных мероприятий подготовительного характера.
АЛЕКСАНДР НИКИТИН, ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ГК "РОСАТОМ":
«Вот планомерно, шаг за шагом мы будем выполнять эти работы. До 30 года все должно быть выполнено, потому что до 30 года есть федеральная целевая программа по ядерной радиационной безопасности».
На заседании участники технического тура обсудили возникшие вопросы и пути их решения для успешного достижения конечного результата по приведению в безопасное состояние радиационно опасных объектов.
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