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Вакцинации домашних собак и кошек от бешенства в заречной части Кирова

Вчера, 15:17 | Просмотров: 122 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В заречной части Кирова в течение трех дней будут работать мобильные службы по вакцинации домашних собак и кошек от бешенства.

Кошке Мурке, ей нет еще и года, делают прививку от бешенства впервые. Она спокойно выдержала укол. У её хозяина есть еще пёс, который также привит. Владимир Иванович считает, что безопасность дороже всяких денег. Тем более, специалисты ветеринарной службы делают такую прививку бесплатно, да еще и на дом приезжают. Такую возможность не стоит упускать.

Вакцинации домашних собак и кошек от бешенства в заречной части КироваВЛАДИМИР НОВОСЕЛОВ:
«У нас же здесь по заречному парку лисы бегают, и по аэродрому вот здесь бегают лисы, бог его знает какие они. А мы же ведь все гуляем тут. Вот я сейчас по аэродрому гуляю. Вода спадет - по заречному парку буду гулять, и зимой гуляю на лыжах - поэтому нужна прививка».
 
Специалисты напоминают, что даже на даче не следует надолго отпускать из дома своего любимца. Он может контактировать с другими животными, которые могут быть заражены. В таком случае опасность грозит самому человеку. Нарушение правил карантина животных влечет наложение административного штрафа от 500 до 1000 рублей.

Вакцинации домашних собак и кошек от бешенства в заречной части КироваНИКОЛАЙ ЧУРКИН, ВЕДУЩИЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«По городу Кирову с 59 года бешенства не было, в прошлый год было 12 случаев, в позапрошлый год - 5 случаев, нынче - год еще чистый».
 
Кроме вакцинации домашних питомцев ветеринары проводят мероприятия по раскладке вакцины для диких животных. Основными переносчиками бешенства считаются лисы и енотовидные собаки. Они могут контактировать с домашними животными и передать им инфекцию. Всего в год проводится 3 этапа раскладки вакцины в неблагополучных районах - Фаленском, Сунском, Зуевском и некоторых других.

Вакцинации домашних собак и кошек от бешенства в заречной части КироваГРИГОРИЙ КУНОФ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ СТАНЦИИ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:
«Осуществляется раскладка подобного плана вакцины: наружная часть представляет из себя приманку, внутри содержится капсула с препаратом».
 
Заражения бешенством среди жителей Кирова и области зарегистрировано не было.


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