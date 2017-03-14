Вакцинации домашних собак и кошек от бешенства в заречной части Кирова

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В заречной части Кирова в течение трех дней будут работать мобильные службы по вакцинации домашних собак и кошек от бешенства.Кошке Мурке, ей нет еще и года, делают прививку от бешенства впервые. Она спокойно выдержала укол. У её хозяина есть еще пёс, который также привит. Владимир Иванович считает, что безопасность дороже всяких денег. Тем более, специалисты ветеринарной службы делают такую прививку бесплатно, да еще и на дом приезжают. Такую возможность не стоит упускать.Специалисты напоминают, что даже на даче не следует надолго отпускать из дома своего любимца. Он может контактировать с другими животными, которые могут быть заражены. В таком случае опасность грозит самому человеку. Нарушение правил карантина животных влечет наложение административного штрафа от 500 до 1000 рублей.Кроме вакцинации домашних питомцев ветеринары проводят мероприятия по раскладке вакцины для диких животных. Основными переносчиками бешенства считаются лисы и енотовидные собаки. Они могут контактировать с домашними животными и передать им инфекцию. Всего в год проводится 3 этапа раскладки вакцины в неблагополучных районах - Фаленском, Сунском, Зуевском и некоторых других.Заражения бешенством среди жителей Кирова и области зарегистрировано не было.