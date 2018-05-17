Юные кировчане стали победителями Геоигр-2018
- Мы должны были описать здания и учреждения, которые работали во время войны.
Не просто виртуальная экскурсия, у кировских школьников получился развернутый спецрепортаж по памятным местам областного центра. Видеоработа под названием "По тылам фронтов..." покорила жюри. Ребята стали победителями "Геоигр-2018".
- Тыловые заводы, госпитали, школы, такие маршруты проложены по всей стране. Не проходите мимо таких мест в ваших городах.
В геоиграх приняли участие примерно 180 юных кировчан. Еще сорок команд со всей России сражались за главный приз - поездку на Эльбрус.
ДАРЬЯ ШИШКИНА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА "ГЕОИГР-2018":
«Там удивительная природа, когда идешь туда, восхищаешься цветами. Нам встретились черные тюльпаны, которые занесены в красную книгу».
КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ "ГЕОИГР-2018":
ИННА ВЫЛЕГЖАНИНА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР "ГЕОИГР-2018":
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