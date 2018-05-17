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«Мне больше всего запомнился подъем к водопаду "Девичьи косы". Нам пришлось пройти семь километров пешком и один километр вверх».

«Им нужно было выполнить задание, пройти квест. Им задали 12 видеовопросов. Им нужно было в этих точках найти ответы на эти вопросы, записать их и оформить карту приэльбрусья с ответами на вопросы».

Юные кировчане стали победителями Геоигр-2018. В качестве приза четверо ребят отправилась на Кавказ и покорили Эльбрус.Не просто виртуальная экскурсия, у кировских школьников получился развернутый спецрепортаж по памятным местам областного центра. Видеоработа под названием "По тылам фронтов..." покорила жюри. Ребята стали победителями "Геоигр-2018".В геоиграх приняли участие примерно 180 юных кировчан. Еще сорок команд со всей России сражались за главный приз - поездку на Эльбрус.От поездки ребята получили множество впечатлений. Тем более, что организаторы подготовили для них ряд заданий. Небольшую квест-игру, где нужно было отвечать на вопросы.Такие проекты, как "геоигры" - это современный активный вид отдыха, который поможет пополнить копилку знаний. Кировчане участвуют в них не первый раз. С каждым годом, число желающих показать себя растет.