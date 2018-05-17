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Юные кировчане стали победителями Геоигр-2018

Вчера, 11:40 | Просмотров: 134 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Юные кировчане стали победителями Геоигр-2018. В качестве приза четверо ребят отправилась на Кавказ и покорили Эльбрус.

- Мы должны были описать здания и учреждения, которые работали во время войны.

Не просто виртуальная экскурсия, у кировских школьников получился развернутый спецрепортаж по памятным местам областного центра. Видеоработа под названием "По тылам фронтов..." покорила жюри. Ребята стали победителями "Геоигр-2018".

- Тыловые заводы, госпитали, школы, такие маршруты проложены по всей стране. Не проходите мимо таких мест в ваших городах.

В геоиграх приняли участие примерно 180 юных кировчан. Еще сорок команд со всей России сражались за главный приз - поездку на Эльбрус.

Юные кировчане стали победителями Геоигр-2018ДАРЬЯ ШИШКИНА, ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА "ГЕОИГР-2018":
«Там удивительная природа, когда идешь туда, восхищаешься цветами. Нам встретились черные тюльпаны, которые занесены в красную книгу».

Юные кировчане стали победителями Геоигр-2018КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВ, ПОБЕДИТЕЛЬ "ГЕОИГР-2018":
«Мне больше всего запомнился подъем к водопаду "Девичьи косы". Нам пришлось пройти семь километров пешком и один километр вверх».
 
 
От поездки ребята получили множество впечатлений. Тем более, что организаторы подготовили для них ряд заданий. Небольшую квест-игру, где нужно было отвечать на вопросы.

Юные кировчане стали победителями Геоигр-2018ИННА ВЫЛЕГЖАНИНА, РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР "ГЕОИГР-2018":
«Им нужно было выполнить задание, пройти квест. Им задали 12 видеовопросов. Им нужно было в этих точках найти ответы на эти вопросы, записать их и оформить карту приэльбрусья с ответами на вопросы».
 
 
Такие проекты, как "геоигры" - это современный активный вид отдыха, который поможет пополнить копилку знаний. Кировчане участвуют в них не первый раз. С каждым годом, число желающих показать себя растет.


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