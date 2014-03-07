ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

20 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.0683
EURO: 74.1847
Погода в городе Кирове:
днём:  +17...+19°C
вечером:  +12...+14°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

Вчера, 15:26 | Просмотров: 243 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Сделать свой дом уютным, красивым и неповторимым своими руками? Эта задача по силам рукодельницам из клуба "Хозяюшка" в селе Красном Лебяжского района.

Валентина Ступина родом из Кирово-Чепецка. Переехала жить в Лебяжский район, потому что здесь совершенно великолепная природа. И село выбрала с подходящим названием, Красное - значит красивое.

Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютнымВАЛЕНТИНА СТУПИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. КРАСНОГО:
«Когда я приехала покупать этот дом, я увидела сундук. И решила: вот этот сундук я точно распишу! С него всё и началось».
 
 
В новом доме Валентине захотелось своими руками украсить каждый уголок. Она занимается сухим и сырым валянием из шерсти, делает аппликации в технике декупаж, расписывает предметы и мебель акриловыми красками. В селе Красном открыт клуб рукодельниц "Хозяюшка". В него ходит больше 10 местных жительниц. И все они немного соперничают друг с другом - каждая хочет попробовать себя в чем-то таком, чего еще никто не умеет. Например, Валентина Мальцева умеет плести коврики из мусорных пакетов.

Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютнымВАЛЕНТИНА МАЛЬЦЕВА:
«Идея плести из пакетов была давно, а вот делать узоры с рисунком пришла недавно, в процессе деятельности».
 
 
Людмила Сухих всю жизнь проработала учителем начальных классов. Она тоже мастерица на все руки. Недавно изобрела новую технику изготовления декоративных картин. Делать рисунки из шелковых и атласных лент еще никому не приходило в голову.

Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютнымЛЮДМИЛА СУХИХ:
«Я умею вязать вот такие вещи. Умею вышивать бисером. А такую вышивку лентами начала сама. Видела букеты из лент, но мне этого показалось мало, и я решила вышивать такие картиночки».
 
 
Идеи для рукоделия многие почерпнули из Сети. Женщины из клуба занимаются и печворком, и квиллингом, делают народных кукол, пишут картины и шьют наряды, делают и деревья из бисера.

Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютнымГАЛИНА КУКЛИНА:
«По интернету училась, мастер-классы смотрела. Сначала похуже получалось, теперь лучше. Дома штук 50 стоит».
 
 
Главная задача рукодельницы – украшать окружающий мир. Все созданное несет в себе неповторимую красоту. Ведь в любое изделие, созданное руками, вложена частичка души.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»

16:12 19.06.2018


Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»

Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

15:27 15.06.2018


Пермь готовится к фестивалю теле- и радиопрограмм «Щит России»

В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

14:45 14.06.2018


В заповеднике "Нургуш" поселилась редкая птица.

В Кировской области появились первые летние грибы.

14:39 14.06.2018


В Кировской области появились первые летние грибы.

В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

12:23 14.06.2018


В Кирове ко Дню России запустили проект «Гордость Вятки»

Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

12:19 14.06.2018


Кировчане участвуют в оборонно-спортивном лагере ПФО «Гвардеец»

В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

12:11 14.06.2018


В Кирове увеличился муниципальный тариф на содержание жилья

Все новости

Вести. Кировская область

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

17:47 19.06.2018


В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

17:45 19.06.2018


Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

15:26 19.06.2018


Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

В детской филармонии началась подготовка к мюзиклу "Детям можно ВСЕ?!"

15:25 19.06.2018


В детской филармонии началась подготовка к мюзиклу "Детям можно ВСЕ?!"

Слушания по установке памятника семье последнего русского императора Николая II

15:22 19.06.2018


Слушания по установке памятника семье последнего русского императора Николая II

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Конкурс творческих работ "Полицейские рукодельницы" в Вятском художественном музее

07.03.2014


Конкурс творческих работ "Полицейские рукодельницы" в Вятском художественном музее

Куклы рукодельницы из Омутнинска Валентины Рахимовой

21.03.2016


Куклы рукодельницы из Омутнинска Валентины Рахимовой

«Мир увлечений» в Герценке

11.03.2013


«Мир увлечений» в Герценке

Цветы в подъезде к празднику 8 марта

11.03.2008


Цветы в подъезде к празднику 8 марта

Мастер-класс в рамках выставки "Философия моды" в библиотеке имени Герцена

06.03.2015


Мастер-класс в рамках выставки "Философия моды" в библиотеке имени Герцена

Кладовая ремесел

09.11.2010


Кладовая ремесел

Популярные новости

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

19.06.2018


В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

09.06.2018


Требуется помощь тяжело больному ребенку Яше Бороздину.

В Кировской области ожидаются заромозки.

07.06.2018


В Кировской области ожидаются заромозки.

В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

09.06.2018


В департаменте образования Кирова прокомментировали сообщение об укусе ребенка клещом в детском саду.

На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода

06.06.2018


На берегу реки Великой состоялись главные торжества Великорецкого крестного хода

В Кирове будут судить бывшего майора полиции, обвиняемого в мошенничестве и разбое.

08.06.2018


В Кирове будут судить бывшего майора полиции, обвиняемого в мошенничестве и разбое.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх