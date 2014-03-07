Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

Сделать свой дом уютным, красивым и неповторимым своими руками? Эта задача по силам рукодельницам из клуба "Хозяюшка" в селе Красном Лебяжского района.
Валентина Ступина родом из Кирово-Чепецка. Переехала жить в Лебяжский район, потому что здесь совершенно великолепная природа. И село выбрала с подходящим названием, Красное - значит красивое.
ВАЛЕНТИНА СТУПИНА, ЖИТЕЛЬНИЦА С. КРАСНОГО:
«Когда я приехала покупать этот дом, я увидела сундук. И решила: вот этот сундук я точно распишу! С него всё и началось».
В новом доме Валентине захотелось своими руками украсить каждый уголок. Она занимается сухим и сырым валянием из шерсти, делает аппликации в технике декупаж, расписывает предметы и мебель акриловыми красками. В селе Красном открыт клуб рукодельниц "Хозяюшка". В него ходит больше 10 местных жительниц. И все они немного соперничают друг с другом - каждая хочет попробовать себя в чем-то таком, чего еще никто не умеет. Например, Валентина Мальцева умеет плести коврики из мусорных пакетов.
ВАЛЕНТИНА МАЛЬЦЕВА:
«Идея плести из пакетов была давно, а вот делать узоры с рисунком пришла недавно, в процессе деятельности».
Людмила Сухих всю жизнь проработала учителем начальных классов. Она тоже мастерица на все руки. Недавно изобрела новую технику изготовления декоративных картин. Делать рисунки из шелковых и атласных лент еще никому не приходило в голову.
ЛЮДМИЛА СУХИХ:
«Я умею вязать вот такие вещи. Умею вышивать бисером. А такую вышивку лентами начала сама. Видела букеты из лент, но мне этого показалось мало, и я решила вышивать такие картиночки».
Идеи для рукоделия многие почерпнули из Сети. Женщины из клуба занимаются и печворком, и квиллингом, делают народных кукол, пишут картины и шьют наряды, делают и деревья из бисера.
ГАЛИНА КУКЛИНА:
«По интернету училась, мастер-классы смотрела. Сначала похуже получалось, теперь лучше. Дома штук 50 стоит».
Главная задача рукодельницы – украшать окружающий мир. Все созданное несет в себе неповторимую красоту. Ведь в любое изделие, созданное руками, вложена частичка души.
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