Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

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«Когда я приехала покупать этот дом, я увидела сундук. И решила: вот этот сундук я точно распишу! С него всё и началось».

«Идея плести из пакетов была давно, а вот делать узоры с рисунком пришла недавно, в процессе деятельности».

«Я умею вязать вот такие вещи. Умею вышивать бисером. А такую вышивку лентами начала сама. Видела букеты из лент, но мне этого показалось мало, и я решила вышивать такие картиночки».

«По интернету училась, мастер-классы смотрела. Сначала похуже получалось, теперь лучше. Дома штук 50 стоит».

Сделать свой дом уютным, красивым и неповторимым своими руками? Эта задача по силам рукодельницам из клуба "Хозяюшка" в селе Красном Лебяжского района.Валентина Ступина родом из Кирово-Чепецка. Переехала жить в Лебяжский район, потому что здесь совершенно великолепная природа. И село выбрала с подходящим названием, Красное - значит красивое.В новом доме Валентине захотелось своими руками украсить каждый уголок. Она занимается сухим и сырым валянием из шерсти, делает аппликации в технике декупаж, расписывает предметы и мебель акриловыми красками. В селе Красном открыт клуб рукодельниц "Хозяюшка". В него ходит больше 10 местных жительниц. И все они немного соперничают друг с другом - каждая хочет попробовать себя в чем-то таком, чего еще никто не умеет. Например, Валентина Мальцева умеет плести коврики из мусорных пакетов.Людмила Сухих всю жизнь проработала учителем начальных классов. Она тоже мастерица на все руки. Недавно изобрела новую технику изготовления декоративных картин. Делать рисунки из шелковых и атласных лент еще никому не приходило в голову.Идеи для рукоделия многие почерпнули из Сети. Женщины из клуба занимаются и печворком, и квиллингом, делают народных кукол, пишут картины и шьют наряды, делают и деревья из бисера.Главная задача рукодельницы – украшать окружающий мир. Все созданное несет в себе неповторимую красоту. Ведь в любое изделие, созданное руками, вложена частичка души.