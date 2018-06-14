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Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»

Вчера, 16:12 | Просмотров: 122 | Версия для печати
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За две недели участники оборонно-спортивного лагеря в Нижегородской области пройдут настоящий курс молодого бойца в условиях, максимально приближенных к армейским.

Первая неделя в лагере ПФО для кировских подростков оказалась максимально насыщенной. Региональная команда приняла участие в футбольном турнире, спортивных состязаниях и творческих конкурсах, отличилась в рукопашном бое и стрельбе из пневматической винтовки. Также ребята показали навыки строевой подготовки.
 
Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»  
 

Сегодня команда готовится к соревнованиям по пожарной безопасности. Вторая неделя лагеря практически полностью будет посвящена огневой, общефизической, строевой и тактической подготовке. Также для участников лагеря запланированы занятия в бассейне и познавательные экскурсии.

- Лагерь «Гвардеец» - это не только военная подготовка, но и насыщенная культурная программа. Ежедневно мы посещаем музеи, кинотеатры, нас знакомят с достопримечательностями Нижнего Новгорода. Но в первую очередь, конечно, упор здесь делается на настоящий армейский быт. Дисциплина, как в армии - никаких пропусков занятий, все по расписанию. Несмотря на то, что ребята готовились к лагерю целый год, есть дисциплины, в которых еще есть чему поучиться, - рассказал руководитель кировской команды Михаил Лысенко.

С 9 по 12 июня сборная команда области прошла подготовку к участию в "Гвардейце". Ребята находились на тренировочных сборах на базе Регионального центра военно-патриотического воспитания. Для участников команды проводились тренировки по строевой, огневой и физической подготовке, много занятий было направлено на сплочение команды и подготовку к творческим и интеллектуальным конкурсам. В прошлом году тренировочные сборы позволили улучшить результат кировской команды в турнирной таблице лагеря. В этом году руководители сборной также рассчитывают на высокие показатели.

Напомним, что юнармейский оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец» создан по инициативе полпреда Президента РФ в ПФО Михаила Бабича. Это значимая часть системы патриотического воспитания молодежи. В этом году в первую смену лагеря «Гвардеец-1» и «Гвардеец-2» принимают 360 подростков из всех регионов округа. Они пройдут курс общевойсковой и физической подготовки, под руководством опытных наставников будут постигать азы военной науки, в том числе участвовать в настоящих боевых стрельбах.
 
Фото аппарата ГФИ по Кировской области


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