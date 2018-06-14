Кировские подростки познают азы военной службы в лагере «Гвардеец»
Сегодня команда готовится к соревнованиям по пожарной безопасности. Вторая неделя лагеря практически полностью будет посвящена огневой, общефизической, строевой и тактической подготовке. Также для участников лагеря запланированы занятия в бассейне и познавательные экскурсии.
- Лагерь «Гвардеец» - это не только военная подготовка, но и насыщенная культурная программа. Ежедневно мы посещаем музеи, кинотеатры, нас знакомят с достопримечательностями Нижнего Новгорода. Но в первую очередь, конечно, упор здесь делается на настоящий армейский быт. Дисциплина, как в армии - никаких пропусков занятий, все по расписанию. Несмотря на то, что ребята готовились к лагерю целый год, есть дисциплины, в которых еще есть чему поучиться, - рассказал руководитель кировской команды Михаил Лысенко.
С 9 по 12 июня сборная команда области прошла подготовку к участию в "Гвардейце". Ребята находились на тренировочных сборах на базе Регионального центра военно-патриотического воспитания. Для участников команды проводились тренировки по строевой, огневой и физической подготовке, много занятий было направлено на сплочение команды и подготовку к творческим и интеллектуальным конкурсам. В прошлом году тренировочные сборы позволили улучшить результат кировской команды в турнирной таблице лагеря. В этом году руководители сборной также рассчитывают на высокие показатели.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
Популярные новости
09.06.2018