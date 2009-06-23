Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова
Автостанция в Лебяжье производит странное впечатление. Там нет ни одного автобуса. Зато много так называемых бомбил - они возят на своих легковушках пассажиров и по району, и в Киров. Рейсовые перевозки прекратились с начала мая. Тут же взлетели цены на услуги таксистов-монополистов.
- Очень дорого, 450 рублей в одну сторону, такси не каждый раз бывает, приедешь вперед, а обратно не знаешь как.
- Всё-таки, автобус был рейсовый, в пятницу 3 раза ездил. Утром, в обед и вечером. А сейчас только на такси. Весь район страдает.
На автостанции удобный зал ожидания, там можно скрыться от дождя и согреться, - помещение отапливается зимой. Правда, если "Лебяжская автоколонна" не вернётся на маршрут - её могут тоже закрыть. И ждать придётся на улице.
ЛЮБОВЬ ТЕПЛЫХ, ЖИТЕЛЬНИЦА ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА:
«Сегодня я приехала в больницу сдавать анализы. Приехала на такси. Обратно на такси. Если бы я приехала на автобусе, мне бы это стоило 60 рублей. А на такси - 500-600. Разница есть? Есть».
МАЛАНЬЯ БАДЬИНА:
«Денег не хватает, у меня пенсия маленькая. Муж помер. Как мне ездить на такси?! Я хочу, чтобы автобус ходил до Кирова».
Преимущества рейсового автобуса перед "частником" ещё и в том, что он ходит по расписанию, его не нужно "искать", рискуя упустить. Автобус надёжен. С таксистами-монополистами такое не всегда получается - они могут "набрать машину" и поехать обратно в любой момент. Причина прекращения регулярных перевозок проста - частники перехватывают клиентов у официального перевозчика, тот лишается прибыли, а это верный путь к банкротству.
АЛЕКСАНДР ДЕМШИН, ГЛАВА ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА:
«Пока не идет речь о банкротстве. Не в таком состоянии предприятие. Совет ветеранов нам предлагал товарища, который бы за это взялся. Но когда они стали смотреть, чем он будет заниматься... пока не нашли».
Проблемой возвращения регулярного автобусного сообщения по маршруту Киров-Лебяжье озаботились и в Правительстве области. Министерство транспорта проводило открытые конкурсы на маршрут от Кирова до Лебяжья 20 марта и 14 мая, но ни один потенциальный перевозчик не подал заявки на участие.
МИХАИЛ ПОРШНЕВ, МИНИСТР ТРАНСПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
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