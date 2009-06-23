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На субсидирование внутренних перевозок в районе выделяется 800 тысяч рублей в год, правда бизнесмена, желающего освоить эти деньги пока не нашлось. И всё же автостанцию еще можно спасти.

«В данный момент у нас нет понимания, кто будет перевозчиком. Мы проводим переговоры со всеми перевозчиками, в любом случае это наша ответственность обеспечить транспортным сообщением, и это будет достигнуто».

Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова. Добраться до областного центра можно только на такси, а там и цены заоблачные, и регулярность перевозок хромает. Куда исчезла "Лебяжская автоколонна?"Автостанция в Лебяжье производит странное впечатление. Там нет ни одного автобуса. Зато много так называемых бомбил - они возят на своих легковушках пассажиров и по району, и в Киров. Рейсовые перевозки прекратились с начала мая. Тут же взлетели цены на услуги таксистов-монополистов.На автостанции удобный зал ожидания, там можно скрыться от дождя и согреться, - помещение отапливается зимой. Правда, если "Лебяжская автоколонна" не вернётся на маршрут - её могут тоже закрыть. И ждать придётся на улице.Преимущества рейсового автобуса перед "частником" ещё и в том, что он ходит по расписанию, его не нужно "искать", рискуя упустить. Автобус надёжен. С таксистами-монополистами такое не всегда получается - они могут "набрать машину" и поехать обратно в любой момент. Причина прекращения регулярных перевозок проста - частники перехватывают клиентов у официального перевозчика, тот лишается прибыли, а это верный путь к банкротству.Проблемой возвращения регулярного автобусного сообщения по маршруту Киров-Лебяжье озаботились и в Правительстве области. Министерство транспорта проводило открытые конкурсы на маршрут от Кирова до Лебяжья 20 марта и 14 мая, но ни один потенциальный перевозчик не подал заявки на участие.Кстати, регулярного транспортного сообщения сейчас нет не только с Лебяжьем, но и с Санчурском, Кикнуром, Малмыжем и Нагорском. Проблема вытеснения официальных перевозчиков незаконно работающими таксистами общая для всей страны. Сейчас в Правительстве России разрабатывается законопроект, который позволит серьезно штрафовать нелегалов. Эти меры помогут развитию крупных областных и районных автотранспортных предприятий.