В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

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В Кирове объявлена война борщевику. Сорняк начали уничтожать с помощью ядохимикатов. Насколько эффективной будет такая борьба, и безопасны ли используемые вещества для человека и животных?Борщевик - ядовитый и чрезвычайно стойкий сорняк, привезенный в Россию с Кавказа. Если это растение не уничтожать, оно может заполонить всё вокруг. Сейчас в микрорайоне Чистые Пруды проходит обработка молодых побегов сорняка с помощью аэрозольного генератора. Задача людей максимально смочить поверхность листвы. Химикат блокирует фотосинтез и транспорт воды в клетках растения. Борщевик начинает увядать, словно бы наступила осень, и постепенно погибает. Раньше в Кирове боролись с борщевиком, в основном, механическим способом.Кроме Чистых Прудов, от борщевика будут обрабатывать еще пригородные зоны общей площадью около 45,5 тысяч квадратных метров. Завершить обработку планируется до середины лета. Важно нанести химикат на листву до фазы цветения. Аэрозольная обработка растений разработана специально таким образом, чтобы она была безопасна для человека и животных. Вещество, которым обрабатываются растения, относится к 3 классу химической опасности, не имеет запаха.Продолжительность жизнь борщевика – около 6-7 лет. Цветет он ежегодно. Один куст борщевика на протяжении своей жизни способен дать до ста тысяч семян, и все эти семена способны лежать в почве до 10 лет, сохраняя возможность прорастания. Поэтому борьба с борщевиком - дело не одного и не двух лет. Но в городской администрации готовы к борьбе с ядовитым сорняком полной победы.