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В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

Вчера, 17:47 | Просмотров: 697 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В Кирове объявлена война борщевику. Сорняк начали уничтожать с помощью ядохимикатов. Насколько эффективной будет такая борьба, и безопасны ли используемые вещества для человека и животных?

Борщевик - ядовитый и чрезвычайно стойкий сорняк, привезенный в Россию с Кавказа. Если это растение не уничтожать, оно может заполонить всё вокруг. Сейчас в микрорайоне Чистые Пруды проходит обработка молодых побегов сорняка с помощью аэрозольного генератора. Задача людей максимально смочить поверхность листвы. Химикат блокирует фотосинтез и транспорт воды в клетках растения. Борщевик начинает увядать, словно бы наступила осень, и постепенно погибает. Раньше в Кирове боролись с борщевиком, в основном, механическим способом.

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевикомОЛЕГ ШУБИН, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА СОДЕРЖАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНО Г. КИРОВА:
«Многолетний опыт показал, что кошение - не такой эффективный метод, как обработка химией. Обработка эффективна, нескольких применений хватает, чтобы полностью уничтожить растение».
 
Кроме Чистых Прудов, от борщевика будут обрабатывать еще пригородные зоны общей площадью около 45,5 тысяч квадратных метров. Завершить обработку планируется до середины лета. Важно нанести химикат на листву до фазы цветения. Аэрозольная обработка растений разработана специально таким образом, чтобы она была безопасна для человека и животных. Вещество, которым обрабатываются растения, относится к 3 классу химической опасности, не имеет запаха.

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевикомСЕРГЕЙ НЕКРАСОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФИРМЫ-ПОДРЯДЧИКА:
«Если химикат попадёт на обычную травку, травка тоже пожелтеет и засохнет и будет непривлекательная для козочки, коровки, собачки. Животные не отравятся. Им такую травку даже пробовать не захочется».
 
Продолжительность жизнь борщевика – около 6-7 лет. Цветет он ежегодно. Один куст борщевика на протяжении своей жизни способен дать до ста тысяч семян, и все эти семена способны лежать в почве до 10 лет, сохраняя возможность прорастания. Поэтому борьба с борщевиком - дело не одного и не двух лет. Но в городской администрации готовы к борьбе с ядовитым сорняком полной победы.


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