Погасла звезда

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19 июня на 93-м году жизни скончался Заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран Вятской филармонии Аэлита Леонидовна Ткачук.Более 53-х лет Аэлита Леонидовна служила Вятской культуре и искусству, была одной из ведущих исполнителей филармонии. Ею подготовлено большое количество самостоятельных концертных программ, с успехом принимавшихся зрителями в Кировской и многих других областях.Много лет возглавляла эстрадные коллективы филармонии, выступала и как аккомпаниатор, и как артистка разговорного жанра. Пройдя путь от художественного руководителя в коллективе, Ткачук стала прекрасным руководителем - директором Кировской областной филармонии.Ее коммуникабельность, большая работоспособность, дисциплинированность, требовательность, ответственность, высокий художественный вкус и любовь к избранной профессии позволяли добиваться любой цели. Трудовые достижения Аэлиты Леонидовны отмечены многими правительственными и областными наградами.Она прожила красивую, интересную, достойную жизнь. И навсегда останется в сердцах надежным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации.Прощание с Аэлитой Ткачук состоится 22 июня в 10-00 в Вятской филармонии по адресу: ул.Ленина, дом 102-б.