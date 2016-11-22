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Новости / Общество

Погасла звезда

Вчера, 13:04 | Просмотров: 245 | Версия для печати
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19 июня на 93-м году жизни скончался Заслуженный работник культуры Российской Федерации, ветеран Вятской филармонии Аэлита Леонидовна Ткачук.

Более 53-х лет Аэлита Леонидовна служила Вятской культуре и искусству, была одной из ведущих исполнителей филармонии. Ею подготовлено большое количество самостоятельных концертных программ, с успехом принимавшихся зрителями в Кировской и многих других областях.

Много лет возглавляла эстрадные коллективы филармонии, выступала и как аккомпаниатор, и как артистка разговорного жанра. Пройдя путь от художественного руководителя в коллективе, Ткачук стала прекрасным руководителем - директором Кировской областной филармонии.

Ее коммуникабельность, большая работоспособность, дисциплинированность, требовательность, ответственность, высокий художественный вкус и любовь к избранной профессии позволяли добиваться любой цели. Трудовые достижения Аэлиты Леонидовны отмечены многими правительственными и областными наградами.

Она прожила красивую, интересную, достойную жизнь. И навсегда останется в сердцах надежным товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации.

Прощание с Аэлитой Ткачук состоится 22 июня в 10-00 в Вятской филармонии   по адресу: ул.Ленина, дом 102-б.


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