Важные для жизни города вопросы обсудили на заседании кировской Гордумы
В Кирове растет число жителей. Только за прошлый год население города увеличилось почти на пять с половиной тысяч человек, в основном за счет мигрантов из других городов и районов области. Сегодня в областном центре проживают 553 тысячи человек.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«У нас есть понимание, что такая тенденция обязывает к росту темпов по строительству жилья, детских садов, школ, спортивных объектов, социальной и транспортной инфраструктуры».
Бюджет областного центра на 2017 год был сформирован на основе 17-ти муниципальных программ. Поступление налоговых доходов увеличились на 232 миллиона рублей, в первую очередь, за счет роста налога на физических лиц в связи с повышением зарплаты в ряде отраслей экономики. В целом объем доходов в бюджет увеличился к уровню 2016 года на 376 миллионов рублей.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«Иными словами за прошлый год мы не только сумели наверстать отставание, но и выйти в плюс по формированию доходной части бюджета».
Прошлый год дал старт масштабному ремонту улично-дорожной сети в рамках федеральной программы "Безопасные и качественный дороги". Впервые за несколько десятилетий в дорожную отрасль города было направлено более миллиарда рублей. Отремонтирован 61 участок общей протяженностью 92 км. На каждый установлен гарантийный срок 4 года, и дважды в год проводится диагностика качества участков.
ИЛЬЯ ШУЛЬГИН, ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КИРОВА:
«На 29 улицах дефекты полностью устранены оставшиеся находятся в работе у подрядчиков. 50 дефектов на 61 одном участке, где ремонт шел в прошлом году это очень много и задача дорожного сезона текущего года повысить качество работ и усилить контроль за их проведением».
В целом депутаты рассмотрели более двадцати вопросов. Все они, так или иначе, касались, как жизни города в целом, так и его жителей.
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