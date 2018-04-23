Важные для жизни города вопросы обсудили на заседании кировской Гордумы

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Депутаты кировской городской думы обсуждали сегодня важные для жизни города вопросы.В Кирове растет число жителей. Только за прошлый год население города увеличилось почти на пять с половиной тысяч человек, в основном за счет мигрантов из других городов и районов области. Сегодня в областном центре проживают 553 тысячи человек.Бюджет областного центра на 2017 год был сформирован на основе 17-ти муниципальных программ. Поступление налоговых доходов увеличились на 232 миллиона рублей, в первую очередь, за счет роста налога на физических лиц в связи с повышением зарплаты в ряде отраслей экономики. В целом объем доходов в бюджет увеличился к уровню 2016 года на 376 миллионов рублей.Прошлый год дал старт масштабному ремонту улично-дорожной сети в рамках федеральной программы "Безопасные и качественный дороги". Впервые за несколько десятилетий в дорожную отрасль города было направлено более миллиарда рублей. Отремонтирован 61 участок общей протяженностью 92 км. На каждый установлен гарантийный срок 4 года, и дважды в год проводится диагностика качества участков.В целом депутаты рассмотрели более двадцати вопросов. Все они, так или иначе, касались, как жизни города в целом, так и его жителей.