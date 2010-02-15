Администрация Кирова досрочно отозвала разрешения на использование земельных участков на Кикиморской горе

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В Кирове администрация города досрочно отозвала разрешения на использование земельных участков на Кикиморской горе. Склон, на котором размещен горнолыжный комплекс, должен быть восстановлен в соответствии с природоохранным законодательством.Одна из причин запрета на использование участков - отсутствие у организатора горнолыжного комплекса снегоделательных машин. Для устройства склона снег свозится со всего города – вперемешку с песком и другими загрязнениями. Нарушения выявляли и в теплое время года, когда склон делали более пологим.Однако, организаторы горнолыжного комплекса утверждают, что родники здесь вовсе не засыпали, а оборудовали специальные сооружения для подземных вод, чтобы они не размывали склон.Претензии экологов были и по поводу свалки, которую обнаружили на юго-восточном склоне Кикиморской горы. Ее нижняя граница находится в зоне памятника природы «Ежовский озерно-родниковый комплекс». Это место почистили, но не полностью.Между тем, в администрации города отмечают, что это - не единственное нарушение природоохранного законодательства и правил внешнего благоустройства.В итоге администрация города досрочно отозвала разрешения на использование земельных участков в этой зоне. Среди них территория у основания горы и сам склон.В течение 6 месяцев необходимо освободить это место от размещенных объектов и провести восстановление. А судьба горнолыжного комплекса пока остается неизвестной.