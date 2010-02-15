Администрация Кирова досрочно отозвала разрешения на использование земельных участков на Кикиморской горе
Одна из причин запрета на использование участков - отсутствие у организатора горнолыжного комплекса снегоделательных машин. Для устройства склона снег свозится со всего города – вперемешку с песком и другими загрязнениями. Нарушения выявляли и в теплое время года, когда склон делали более пологим.
НИКОЛАЙ БОЛЬШАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Когда мы выходили в августе 2017 года на территорию этого комплекса совместно с экологами, было установлено, что грунт просто выгружается, сваливается, на территории не происходит никакого уплотнения, засыпаются существующие родники, что может привести к серьезным последствиям, к оползневым явлениям».
Однако, организаторы горнолыжного комплекса утверждают, что родники здесь вовсе не засыпали, а оборудовали специальные сооружения для подземных вод, чтобы они не размывали склон.
ВЛАДИМИР ВАЧАЕВ, ДИРЕКТОР ООО "ХЛЫНОВСКИЕ ПАЛАТЫ":
«Были сделаны каптажи родников ключа, который выведен из-под горы в пруды Васнецовские, вот есть документы, подтверждающие, что все это мы сделали законно».
Претензии экологов были и по поводу свалки, которую обнаружили на юго-восточном склоне Кикиморской горы. Ее нижняя граница находится в зоне памятника природы «Ежовский озерно-родниковый комплекс». Это место почистили, но не полностью.
ВЛАДИМИР ВАЧАЕВ, ДИРЕКТОР ООО "ХЛЫНОВСКИЕ ПАЛАТЫ":
«Стало два Камаза какого-то строительного мусора, который мы не смогли физически убрать, не успели, осень 17 года - начинаются дожди, заболоченное, низкое место, мы не смогли просто туда заехать, загнать экскаватор, чтобы это все убрать и рекультивировать. Наш срок устранения - до 1 октября 2018 года».
Между тем, в администрации города отмечают, что это - не единственное нарушение природоохранного законодательства и правил внешнего благоустройства.
НИКОЛАЙ БОЛЬШАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Ограждение этого горнолыжного комплекса установлено не в своих границах, то есть, была еще и захвачена часть муниципальной территории, ограждение было установлено практически вплотную с проезжей частью улицы Урицкого».
В итоге администрация города досрочно отозвала разрешения на использование земельных участков в этой зоне. Среди них территория у основания горы и сам склон.
НИКОЛАЙ БОЛЬШАКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ:
«Пока о перспективах речи не идет, пока идет речь только о приведении этого земельного участка в соответствие».
ВЛАДИМИР ВАЧАЕВ, ДИРЕКТОР ООО "ХЛЫНОВСКИЕ ПАЛАТЫ":
«Я готов с документами сейчас отстоять нашу позицию, что в данном случае администрация не права».
В течение 6 месяцев необходимо освободить это место от размещенных объектов и провести восстановление. А судьба горнолыжного комплекса пока остается неизвестной.
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