В Кирове может появиться современная зона отдыха
Зона примерной площадью примерно 50-т на 20-ть метров. Это место, по задумке Александра Караваева, должно стать одной из любимых зон отдыха для кировчан. Этот проект он назвал "камон".
АЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ, АВТОР ПРОЕКТА "КАМОН":
АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
ОЛЬГА ХЛУПИНА, ЧЛЕН ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА "КАМОН":
«Представляете, какое ощущение потом прийти на эту площадку и знать, что именно я поучаствовал. Именно мои друзья поучаствовали в этом. Именно мой кусочек вложен здесь. Моё личное участие меня и мотивирует как раз».
https://vk.com/workplace_kamon
Проект "камон" – не коммерческий. Его авторы обещают, здесь не будет никаких платных услуг, торговли или аренды. На создание зоны отдыха кировчане уже пожертвовали двести тысяч рублей.
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