В Кирове может появиться современная зона отдыха

Поделиться новостью:

«Почитать книгу, посидеть в интернете, с ноутбуком поработать. Она такая, более молодежного типа площадка. Каждый житель города может воспользоваться ей».

«Танцевальная сцена, качели и даже место, где можно прилечь - гамаки. Это площадка европейского типа. Под открытым небом. Здесь найдут себе развлечение и взрослые и дети. Кировчанам предлагают поучаствовать в создании этой зоны отдыха».

Отдыхать, как в Европе. В Кирове предложили создать принципиально новую для города досуговую зону. Для этого потребуется миллион рублей, и инициативная группа предлагает жителям "скинуться".Зона примерной площадью примерно 50-т на 20-ть метров. Это место, по задумке Александра Караваева, должно стать одной из любимых зон отдыха для кировчан. Этот проект он назвал "камон".Для всех и для каждого в отдельности. Шахматы, другие настольные игры. По задумке авторов проекта на площадке возможен будет и активный отдых, а так же проведение мастер-классов.Проект уже готов. Осталось найти деньги на его воплощение в жизнь. Здесь инициаторы предлагают кировчанам скинуться всем миром. Цена вопроса - миллион рублей.Проект "камон" – не коммерческий. Его авторы обещают, здесь не будет никаких платных услуг, торговли или аренды. На создание зоны отдыха кировчане уже пожертвовали двести тысяч рублей.