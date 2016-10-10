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В Кирове может появиться современная зона отдыха

Вчера, 17:59 | Просмотров: 137 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Отдыхать, как в Европе. В Кирове предложили создать принципиально новую для города досуговую зону. Для этого потребуется миллион рублей, и инициативная группа предлагает жителям "скинуться".
 
 
- Вот здесь будет зона отдыха со столами и с wi-fi.

Зона примерной площадью примерно 50-т на 20-ть метров. Это место, по задумке Александра Караваева, должно стать одной из любимых зон отдыха для кировчан. Этот проект он назвал "камон".

В Кирове может появиться современная зона отдыхаАЛЕКСАНДР КАРАВАЕВ, АВТОР ПРОЕКТА "КАМОН":
«Почитать книгу, посидеть в интернете, с ноутбуком поработать. Она такая, более молодежного типа площадка. Каждый житель города может воспользоваться ей».
 
 
Для всех и для каждого в отдельности. Шахматы, другие настольные игры. По задумке авторов проекта на площадке возможен будет и активный отдых, а так же проведение мастер-классов.

В Кирове может появиться современная зона отдыхаАРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Танцевальная сцена, качели и даже место, где можно прилечь - гамаки. Это площадка европейского типа. Под открытым небом. Здесь найдут себе развлечение и взрослые и дети. Кировчанам предлагают поучаствовать в создании этой зоны отдыха».
 
 
Проект уже готов. Осталось найти деньги на его воплощение в жизнь. Здесь инициаторы предлагают кировчанам скинуться всем миром. Цена вопроса - миллион рублей.

В Кирове может появиться современная зона отдыхаОЛЬГА ХЛУПИНА, ЧЛЕН ИНИЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА "КАМОН":
«Представляете, какое ощущение потом прийти на эту площадку и знать, что именно я поучаствовал. Именно мои друзья поучаствовали в этом. Именно мой кусочек вложен здесь. Моё личное участие меня и мотивирует как раз».

https://vk.com/workplace_kamon

Проект "камон" – не коммерческий. Его авторы обещают, здесь не будет никаких платных услуг, торговли или аренды. На создание зоны отдыха кировчане уже пожертвовали двести тысяч рублей.


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