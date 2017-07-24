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Свалка медотходов, обнаруженная активистами ОНФ прошлой осенью, до сих пор не убрана

Вчера, 20:45 | Просмотров: 113 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Меры не приняты, нарушения не устранены. Свалка отходов женской консультации, обнаруженная активистами ОНФ еще осенью прошлого года, до сих пор не убрана. Как и другой мусор в лесу у дороги на Башарово.

Перелески у дороги на Башарово - самые грибные места. Местные жители специально идут именно сюда из окрестных деревень, и даже из Стрижей. И возмущены тем, что их земляки захламляют лес.

- Вывозят, наверное, ночью, потому что днем тут грибники постоянно ходят, никто не повезет.
- Это было в прошлом году, я видал в этом районе два мешка шприцев, мне их сейчас не найти, я бы показал вам.

Более 10 свалок в этом месте прошлой осенью обнаружили и активисты ОНФ. Были здесь и медицинские отходы класса «Б» - расходные материалы для проведения манипуляций, взятия анализов, медицинские одноразовые пеленки и перчатки, шприцы.

Свалка медотходов, обнаруженная активистами ОНФ прошлой осенью, до сих пор не убранаКОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ПРОЕКТА ОНФ «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»:
«Мы незамедлительно обратились в надзорные органы, а также в органы власти, и медицинские отходы, а именно, пробирки, были здесь убраны, но по непонятной причине все остальные свалки остались на своих местах».

Часть медицинских отходов так и лежит здесь. Перезимовал и строительный мусор, и многое другое. Чего здесь только нет - мебель, окна и двери, шины, ветошь, оргстекло. Активисты ОНФ зафиксировали еще один вид опасных отходов - ртутьсодержащие лампы. Их тоже положено утилизировать особым образом.

КОНСТАНТИН ШАРАПОВ, АКТИВИСТ ПРОЕКТА ОНФ «ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА»:
«В ОНФ существует интерактивная карта свалок, куда любой желающий может выложить тот участок, где находится свалка на территории города Кирова, Кировской области, впоследствии данную информацию мы передаем в органы власти для последующего устранения».

Добавим, что за время работы интерактивной карты ОНФ на нее поступило 587 сигналов от жителей региона о несанкционированных свалках. Общественникам удалось добиться ликвидации 283 из них.


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