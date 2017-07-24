Свалка медотходов, обнаруженная активистами ОНФ прошлой осенью, до сих пор не убрана

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Меры не приняты, нарушения не устранены. Свалка отходов женской консультации, обнаруженная активистами ОНФ еще осенью прошлого года, до сих пор не убрана. Как и другой мусор в лесу у дороги на Башарово.Перелески у дороги на Башарово - самые грибные места. Местные жители специально идут именно сюда из окрестных деревень, и даже из Стрижей. И возмущены тем, что их земляки захламляют лес.Более 10 свалок в этом месте прошлой осенью обнаружили и активисты ОНФ. Были здесь и медицинские отходы класса «Б» - расходные материалы для проведения манипуляций, взятия анализов, медицинские одноразовые пеленки и перчатки, шприцы.Часть медицинских отходов так и лежит здесь. Перезимовал и строительный мусор, и многое другое. Чего здесь только нет - мебель, окна и двери, шины, ветошь, оргстекло. Активисты ОНФ зафиксировали еще один вид опасных отходов - ртутьсодержащие лампы. Их тоже положено утилизировать особым образом.Добавим, что за время работы интерактивной карты ОНФ на нее поступило 587 сигналов от жителей региона о несанкционированных свалках. Общественникам удалось добиться ликвидации 283 из них.