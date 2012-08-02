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Ветераны съехались в Киров на областной спортивный фестиваль "За здоровый образ жизни"

Вчера, 15:00 | Просмотров: 146 | Автор: Роман Четвериков | Версия для печати
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Пойти на личный рекорд. Такую цель перед собой ставит большинство ветеранов, приезжающих на областной спортивный фестиваль "За здоровый образ жизни". На нем каждый участник стремится не только хорошо выступить, но и не подвести свою команду.

Поступательное движение фестиваля идет уже 10-й год подряд. Областной финал это его апогей. Он собирает лучших из лучших, кто победил на районных этапах. Но к этой элите ежегодно подпускают и новичков. Как дебютанту, соратники по сборной команде Зуевского района доверили Ольге Никифорец непростой спортивный участок.

Ветераны съехались в Киров на областной спортивный фестиваль "За здоровый образ жизни"ОЛЬГА НИКИФОРЕЦ, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Первый раз в жизни и вот проиграла сейчас. Первую выиграла, вторую проиграла. Третью вот тоже проиграла из-за мужика. Побеждать приехала, темной лошадкой».
 
 
Одного желания победить здесь, конечно, мало. По опыту предыдущих турниров по настольному теннису здесь куда важнее грамотно распределить силы. Ольга Виноградова учиться этому, как только вышла на пенсию. Записалась в группу и стала ходить на тренировки. Довелось ей поиграть и на всероссийской Спартакиаде пенсионеров. Занятое 15 место зарядило женщину настоящим спортивным азартом. В дополнение к нему игра приносит и пользу для самочувствия.

Ветераны съехались в Киров на областной спортивный фестиваль "За здоровый образ жизни"ОЛЬГА ВИНОГРАДОВА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ:
«Ты же двигаешься. Опухоль в ноге уходит, венки свои прокачиваешь. Это очень интересно. Потом это координация движений, глаза. Шарик налево, шарик направо».
 
 
Для большинства ветеранов выйти и посоревноваться между собой сродни глотку свежего воздуха. Прошедший фестиваль дышал полной грудью. Во-первых, он проводился в юбилейный, 10-й раз. Во-вторых, на эти старты приехали 26 областных команд. И, в-третьих, участники всегда готовы к серьезной борьбе.

Ветераны съехались в Киров на областной спортивный фестиваль "За здоровый образ жизни"ЛЮДМИЛА МАЧЕХИНА, УЧАСТНИЦА ФЕСТИВАЛЯ (УРЖУМСКИЙ РАЙОН):
«Ежегодно приезжаем и занимаем достойное место, седьмое. Считаю, что это неплохие результаты. Кроме того, у нас есть личные достижения. У нас в теннисе участник всегда занимает первое место».
 
 
Кроме тенниса, в программу фестиваля входили бег, плавание, дартс, пулевая стрельба и шахматы. Считается, что чем старше игрок, тем он более опытен. Но от ошибок никто не застрахован. Для победы, даже в соперничестве с пенсионерами, порой приходиться отдать все силы, признается мастер ФИДЕ Николай Пургин.

Ветераны съехались в Киров на областной спортивный фестиваль "За здоровый образ жизни"НИКОЛАЙ ПУРГИН, МАСТЕР ФИДЕ ПО ШАХМАТАМ:
«Я помню, несколько турниров сыграешь с сильными международными мастерами, приходишь в гостиницу и как словно марафон пробежал. Нагрузки тоже приличные очень».
 
 
Отменная физическая форма кировских ветеранов крайне важна. Областной фестиваль традиционно служит отборочным этапом на всероссийский финал Спартакиады пенсионеров. Сборная команда региона отправиться на него в Новосибирск во второй половине августа.


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