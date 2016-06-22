Как собаки встают на охрану общественного порядка

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21 июня в России отмечается день кинолога. В Кировской области, специальная служба при УМВД начала свою работу в 1920м году. Лариса Добриянова расскажет о том, сколько пользы приносят служебные собаки и как они воспитываются.Жизнь у этих животных совсем не собачья. Многие из них уже принесли больше пользы обществу, чем некоторые люди. Они ищут пропавших, находят следы взрывчатых веществ, и по запаху даже могут вычислить преступника. В Кировском кинологическом центре щенков выводят самостоятельно. Сейчас здесь воспитываются и несут службу больше ста служебных собак.Однако, сама по себе собака — всего этого сделать не сможет. Ее профессиональное мастерство — это долгие годы кропотливой работы специалиста-кинолога. У каждого животного свой характер, свой темперамент и найти к нему подход — настоящее искусство. Инспектор и пес по кличке Джек, не сразу нашли общий язык.За каждым кинологом закреплена своя служебная собака от щенка до выхода на пенсию. И даже после того, как четвероногий отслужит свои 12 лет, с хозяином он не расстается. Чаще всего, кинологи оставляют их себе и забирают домой.