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Новости / Общество

Как собаки встают на охрану общественного порядка

Вчера, 17:54 | Просмотров: 115 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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21 июня в России отмечается день кинолога. В Кировской области, специальная служба при УМВД начала свою работу в 1920м году. Лариса Добриянова расскажет о том, сколько пользы приносят служебные собаки и как они воспитываются.

Жизнь у этих животных совсем не собачья. Многие из них уже принесли больше пользы обществу, чем некоторые люди. Они ищут пропавших, находят следы взрывчатых веществ, и по запаху даже могут вычислить преступника. В Кировском кинологическом центре щенков выводят самостоятельно. Сейчас здесь воспитываются и несут службу больше ста служебных собак.

Как собаки встают на охрану общественного порядкаАНДРЕЙ САДАКОВ, НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Очень много сообщений по обнаружению подозрительных предметов. По обнаружению боеприпасов, в том числе и со времен гражданской войны. У нас Кировская область все-таки захватывала этот период. Собаки используются подготовленные для поиска наркотических средств, психотропных веществ. В принципе вот первые три направления используются всеми подразделениями органов внутренних дел области».

Однако, сама по себе собака — всего этого сделать не сможет. Ее профессиональное мастерство — это долгие годы кропотливой работы специалиста-кинолога. У каждого животного свой характер, свой темперамент и найти к нему подход — настоящее искусство. Инспектор и пес по кличке Джек, не сразу нашли общий язык.

Как собаки встают на охрану общественного порядкаРОМАН БУТАРИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР-КИНОЛОГ ЦЕНТРА КИНОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ УМВД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Да, он подвижный, с ним, в этом плане, нужно уметь с такими собаками работать, чтобы понять, сойтись характерами, темпераментами. Ну, не дать собаке переиграть своим темпераментом... проводника. Если она себя сделает главной, то уже никакого взаимодействия, взаимопонимания не будет».

За каждым кинологом закреплена своя служебная собака от щенка до выхода на пенсию. И даже после того, как четвероногий отслужит свои 12 лет, с хозяином он не расстается. Чаще всего, кинологи оставляют их себе и забирают домой.


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