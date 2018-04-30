Вечер памяти Надежды Гурьяновой в библиотеке имени Герцена

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«Наверное, не напрасно я сделала свой выбор. Работать в библиотеке, работать с книгой - это большое счастье. Приходит читатель, порой нерешительные и робкие, и ты помогаешь ему найти, разыскать то, что надо. И радость читателя становится твоей радостью».

«Человек она была очень внимательный. Её хотелось, чтобы всем было хорошо. На работу приходила с 7 утра, она жила жизнью Герценки».

Накануне в Герценке вспоминали директора библиотеки Надежду Гурьянову, которая скончалась в конце апреля. В архиве ГТРК "Вятка" есть уникальные кадры, когда молодая Надежда Гурьянова, тогда еще просто библиограф краеведческого отдела, говорит, что значит для неё быть библиотекарем.Когда уходит близкий человек, а Надежда Павловна была близким человеком для очень многих, кто её знал, - это большое несчастье. Утешительные аргументы не помогают. Говорят: она растворилась в наших душах, слава Богу, она больше не страдает от болезни, и так далее... но всё это не очень утешает. И всё же телевидение - волшебная сила, у которой есть возможность подарить нам радость видеть того, кого больше нет рядом. В архиве ГТРК "Вятка" есть уникальные кадры 1987 года, где с нами говорит 30-летняя Надя Гурьянова.В большом читальном зале библиотеки собрались те, кто хорошо знал и любил Надежду Павловну, хотя пришли далеко не все. Просто боль утраты ещё слишком сильна. Надежда Гурьянова работала в библиотеке с 1980 года, прошла путь от библиографа краеведческого отдела до директора.Под руководством Надежды Гурьяновой "Герценка" стала одной из лучших библиотек страны, центром культурной жизни города. Здесь кипит жизнь - каждый день проводятся интересные встречи, приезжают писатели и поэты, проходят лекции, работает киноклуб. Всего не перечислишь. И за все это мы должны быть благодарны Надежде Гурьяновой, которая никуда от нас не ушла, а даже стала ближе - поскольку жива и процветает библиотека, - главное дело её жизни.