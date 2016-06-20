В Кирове стартовала акция "Свеча памяти"

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К международной мемориальной акции сегодня присоединились и учреждения культуры города Кирова. Свечи памяти зажгли в Порошино и в городском клубе ветеранов.К памятнику воинам-землякам в Порошино пришли юные жители села. Здесь, как и по всей России, 22 июня вспоминают скорбную дату 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. На защиту Родины встали 600 тысяч кировчан, больше 250 тысяч навечно остались на полях сражений, среди них - 26 порошинцев. Каждый год в этот день у мемориала собираются жители села и зажигают свечу памяти. Затем патриотическую эстафету учреждений культуры Кирова принял Городской клуб ветеранов. Там прошли Урок мужества и концертная программа академического хора.В клубе ветеранов побывали воспитанники Центра имени Александра Невского, где сейчас проходит профильная смена юнармейцев. Это направление привлекает все больше ребят.Юнармейцы и сегодня стояли в Почетном карауле у Вечного огня. Цель профильной смены - подготовить командиров отделений, парадные расчеты для торжественных мероприятий, Дней воинской славы.Свечи памяти сегодня зажгли и во дворе клуба ветеранов. Эта акция уже стала традиционной по всей России. Вечером к ней присоединятся жители Нововятского района и минутой молчания почтят память павших, сражавшихся с фашизмом.