В Кирове стартовала акция "Свеча памяти"
К памятнику воинам-землякам в Порошино пришли юные жители села. Здесь, как и по всей России, 22 июня вспоминают скорбную дату 1941 года, когда началась Великая Отечественная война. На защиту Родины встали 600 тысяч кировчан, больше 250 тысяч навечно остались на полях сражений, среди них - 26 порошинцев. Каждый год в этот день у мемориала собираются жители села и зажигают свечу памяти. Затем патриотическую эстафету учреждений культуры Кирова принял Городской клуб ветеранов. Там прошли Урок мужества и концертная программа академического хора.
В клубе ветеранов побывали воспитанники Центра имени Александра Невского, где сейчас проходит профильная смена юнармейцев. Это направление привлекает все больше ребят.
АЛЕКСЕЙ АБРАМОВ, ВОСПИТАННИК ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«Можно узнать о своих предках, какая у них была жизнь, какие были проблемы, как они их решали, что-то узнать о своих родных, чего до этого не знали».
Юнармейцы и сегодня стояли в Почетном карауле у Вечного огня. Цель профильной смены - подготовить командиров отделений, парадные расчеты для торжественных мероприятий, Дней воинской славы.
ВАЛЕРИЙ ПУРЫГА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«У них большая заинтересованность, конкурсы, мне задавали вопросы, как ведут девочки себя, не тяжело им, идет конкурс, он тоже рвутся в состав почетных караулов, знаменной группы и т.д.».
ИВАН ШИШКИН, ВОСПИТАННИК ДЮЦ ИМ. А. НЕВСКОГО:
«На параде в Самаре надо смотреть, чтобы все было четко, ровно, строго, чтоб никто не шелохнулся, тренируемся каждый день почти».
Свечи памяти сегодня зажгли и во дворе клуба ветеранов. Эта акция уже стала традиционной по всей России. Вечером к ней присоединятся жители Нововятского района и минутой молчания почтят память павших, сражавшихся с фашизмом.
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