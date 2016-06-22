В регионе прошли мероприятия, посвященные дню памяти и скорби

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«Сегодня мы отмечаем очередной день памяти и скорби. Мы вспоминаем, всех тех, кто ушел на фронт, кто не вернулся, кто был ранен, кто ковал победу в тылу. Это на сегодня еще одно напоминание о том, насколько хрупок мир. Напоминание, насколько мы должны прикладывать все усилия к тому, чтобы сохранялся на земле мир. Это не возможно без сильной армией, без сильной промышленности, без того, чтобы нашу страну во всем мире уважали как сильную державу. Это гарантия мира, залога того, что не будут страдать мирные жители, не будет больше таких кровавых войн, которые были в истории человечества».

«Мы в годы Великой отечественной войны и в последующие военные конфликты потеряли слишком много населения нашей великой страны. Если мы этот день не будем чтить, не будем его помнить, то мы будем непомнящие Иваны. 77 лет тому назад в такой же солнечный день в 4 часа утра наши отцы и деды пытались сдержать врага. Вы прекрасно знаете ход всей этой истории. Поэтому те 4 года политые кровью земли России никогда нельзя забывать. Для нас этот день очень важен».

«Хоть какая страница будет открыта, мы в каждом приказе и в каждом докладе о ходе боевых действий видим, как мужественно сражались наши бойцы за каждую пядь земли».

Двадцать второе июня - День памяти и скорби. 77 лет назад, началась самая кровопролитная война в истории человечества. Количество павших на полях сражений исчисляется десятками миллионов. Сегодня в Кирове прошли мероприятия, посвященные этой скорбной дате.На рассвете 22 июня германские войска без объявления войны напали на Советский Союз. Более 27 миллионов человек стали жертвами той кровопролитной и жестокой войны. В России до сих пор продолжается сбор данных о солдатах, павших и пропавших без вести на полях сражений. Для советского народа эта страшная война продолжалась долгие 1418 дней.Ставшая уже традиционной в день памяти и скорби церемония возложения цветов к памятнику "Воинам-кировчанам " началась в девять утра. Почтить память погибших кировчан пришли представители силовых структур, городской власти и члены областного правительства.В России практически нет семей, которых бы не коснулась война. Каждый, кто пришел в этот день, отдал дань памяти павшим в боях, замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений. У старшего поколения наворачиваются на глазах слезы. Слишком глубока рана и горьки воспоминания о тяжелых военных годах.С годами не меркнет величие подвига наших солдат и офицеров, тружеников тыла, женщин, детей - всех, кто приближал День Победы. 22 июня навсегда останется Днем всенародной памяти и скорби по миллионам погибших в одной из самых кровопролитных войн в истории человечества. И сегодня госархивы открывают нам новые факты военной истории.Сегодня в Кирове, как и по всей России, приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия. Вечная память и слава героям-победителям!