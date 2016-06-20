Киров присоединился к всероссийской акции "Поверка павших"
127 имен уроженцев Кировской области впервые прозвучали. Эти солдаты более 70-ти лет были захоронены в братских могилах на мемориалах Европы. Информацию о наших земляках удалось получить активистам проекта Общероссийского народного фронта "Память народа - волонтеры памяти", а также специалистам международного военно-мемориального центра "Возвращенные имена".
ВАЛЕРИЯ ЧЕРЕМИСКИНА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Мы надеемся, что это мероприятие будет ежегодным. Хотим в следующем году к этому списку добавить еще имена, потому что работа продолжается, потому что мы не знаем многие имена».
Сейчас организована работа по поиску родственников бойцов. И уже есть первые результаты. Акцию "Поверка павших" приурочили к всероссийскому мероприятию "Свеча памяти".
АЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«77 лет уже назад в 12:15 весь Советский Союз узнал о том, что началась война. Мы зажжем свечи памяти, которые здесь останутся в память о наших воинах».
Очередной День памяти и скорби показал, что "никто не забыт, ничто не забыто".
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