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Киров присоединился к всероссийской акции "Поверка павших"

Вчера, 20:47 | Просмотров: 104 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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В День памяти и скорби Киров присоединился к всероссийской акции "Поверка павших". На Набережной Грина у Вечного огня впервые зачитали вслух имена уроженцев Кировской области, которые в войну пропали без вести, а в наше время удалось восстановить их судьбу.
 
 
- Рядовой Лукъяненко Сергей Иванович, ефрейтор Макрецов Виктор Андреевич.

127 имен уроженцев Кировской области впервые прозвучали. Эти солдаты более 70-ти лет были захоронены в братских могилах на мемориалах Европы. Информацию о наших земляках удалось получить активистам проекта Общероссийского народного фронта "Память народа - волонтеры памяти", а также специалистам международного военно-мемориального центра "Возвращенные имена".

Киров присоединился к всероссийской акции "Поверка павших"ВАЛЕРИЯ ЧЕРЕМИСКИНА, ЧЛЕН РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОНФ:
«Мы надеемся, что это мероприятие будет ежегодным. Хотим в следующем году к этому списку добавить еще имена, потому что работа продолжается, потому что мы не знаем многие имена».

Сейчас организована работа по поиску родственников бойцов. И уже есть первые результаты. Акцию "Поверка павших" приурочили к всероссийскому мероприятию "Свеча памяти".

Киров присоединился к всероссийской акции "Поверка павших"АЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«77 лет уже назад в 12:15 весь Советский Союз узнал о том, что началась война. Мы зажжем свечи памяти, которые здесь останутся в память о наших воинах».

Очередной День памяти и скорби показал, что "никто не забыт, ничто не забыто".


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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