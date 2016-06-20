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В День памяти и скорби Киров присоединился к всероссийской акции "Поверка павших". На Набережной Грина у Вечного огня впервые зачитали вслух имена уроженцев Кировской области, которые в войну пропали без вести, а в наше время удалось восстановить их судьбу.127 имен уроженцев Кировской области впервые прозвучали. Эти солдаты более 70-ти лет были захоронены в братских могилах на мемориалах Европы. Информацию о наших земляках удалось получить активистам проекта Общероссийского народного фронта "Память народа - волонтеры памяти", а также специалистам международного военно-мемориального центра "Возвращенные имена".Сейчас организована работа по поиску родственников бойцов. И уже есть первые результаты. Акцию "Поверка павших" приурочили к всероссийскому мероприятию "Свеча памяти".Очередной День памяти и скорби показал, что "никто не забыт, ничто не забыто".