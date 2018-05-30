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Жители Дороничей теперь могут выехать из поселка без тряски. Здесь отремонтировали несколько улиц. Группа муниципального контроля проверила асфальтовое покрытие.Со специальными измерительными приборами необходимо пройти два с половиной километра. Сотрудники дирекции дорожного хозяйства сегодня принимают три улицы в Дороничах. Замеры производятся примерно каждые сто метров. Покрытие ровное. Замечаний нет. Представители администрации Кирова отмечают, чтобы обновить эти дороги было потрачено порядка 25-ти миллионов рублей.В Дороничах асфальт на дорогах не обновлялся с 2010-го. В этом году ремонт был произведен по программе "безопасные и качественные дороги". Подрядчик уложил щебень, а сверху два слоя асфальта. Рабочие отмечают, хотели закончить раньше, но помешала природа.Представители подрядчика подчеркнули, гарантия на проделанную работу составляет четыре года. Отметим, всего в рамках программы "безопасные и качественные дороги" в Кирове в этом году уже отремонтировано 12-ть улиц. Это двадцать пять процентов от общего числа запланированного ремонта.Ремонтировать дороги планируется не только в рамках федеральной программы. На Октябрьском проспекте администрация города планирует провести ямочный ремонт. Это будет делаться за счет муниципального бюджета. Сейчас выявляются самые проблемные места.