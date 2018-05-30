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Жители Дороничей теперь могут выехать из поселка без тряски

Вчера, 20:49 | Просмотров: 103 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Жители Дороничей теперь могут выехать из поселка без тряски. Здесь отремонтировали несколько улиц. Группа муниципального контроля проверила асфальтовое покрытие.

- Здесь все соответствует. В пределах допуска.

Со специальными измерительными приборами необходимо пройти два с половиной километра. Сотрудники дирекции дорожного хозяйства сегодня принимают три улицы в Дороничах. Замеры производятся примерно каждые сто метров. Покрытие ровное. Замечаний нет. Представители администрации Кирова отмечают, чтобы обновить эти дороги было потрачено порядка 25-ти миллионов рублей.

Жители Дороничей теперь могут выехать из поселка без тряскиДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Проведены вырубки, на сегодняшний день получены результаты. Лабораторных исследований. Все они позволяют сделать вывод, что качество материалов, которые были применены и работы выполнены в соответствии со всеми требованиями, которые применяются к укладке асфальто-бетонных покрытий».

В Дороничах асфальт на дорогах не обновлялся с 2010-го. В этом году ремонт был произведен по программе "безопасные и качественные дороги". Подрядчик уложил щебень, а сверху два слоя асфальта. Рабочие отмечают, хотели закончить раньше, но помешала природа.

Жители Дороничей теперь могут выехать из поселка без тряскиВАСИЛИЙ ШАБАЛИН, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР "ВЯТАВТОДОРА":
«Мы планировали эти объекты сдать в начале июня, но в связи с тем, что погода нам не помогла, они затянулись немножко, на 21, 22е число».

Представители подрядчика подчеркнули, гарантия на проделанную работу составляет четыре года. Отметим, всего в рамках программы "безопасные и качественные дороги" в Кирове в этом году уже отремонтировано 12-ть улиц. Это двадцать пять процентов от общего числа запланированного ремонта.

ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«К концу июня, на следующей неделе планируем принять еще порядка 3-4 улиц. Процент исполнения будет порядка 50-ти процентов на первое июля. На сегодняшний день, в принципе тот объем, те сетевые графики, которые были подрядными организациями составлены они в целом выполняются».

Ремонтировать дороги планируется не только в рамках федеральной программы. На Октябрьском проспекте администрация города планирует провести ямочный ремонт. Это будет делаться за счет муниципального бюджета. Сейчас выявляются самые проблемные места.


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