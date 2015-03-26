Проект "Выдающиеся люди земли Вятской"
Авторы проекта отобрали около 100 известных человек, когда либо живших или ныне живущих на территории Кировской области. Список получился разнообразный, а хронологические рамки самые широкие. Тут и вятский "Кулибин" Леонтий Шамшуренков, изобретатель самобеглой коляски (17 век) и наш современник журналист Николай Пересторонин. Оксана Домнина и Федор Шаляпин. Пассажиры троллейбусов с интересом изучают информацию с постеров, внимание к ним заметили и кондукторы.
НАДЕЖДА КАСЬЯНОВА, КОНДУКТОР:
«Читают, и дети интересуются, и я даже иногда смотрю интересную информацию о выдающихся людях».
Изучение истории - пусть даже в такой форме - избавляет нас от участи Иванов, не помнящих родства, считают организаторы.
Как показал социологический опрос, проведенный среди кировчан около 70% жителей слабо знают свои корни, имена выдающихся земляков. Не могли похвастаться глубокими познаниями и участники проекта.
ВЛАДИСЛАВ МАКАРОВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №56:
«Я узнал, что Федор Шаляпин - уроженец нашего края! У него был прекрасный голос, 2 октавы диапазон!».
«Над списком персоналий мы работали 2-3 месяца. Трудность была в том, что не все люди были в интернете, пришлось идти в библиотеки, в читальные залы».
На участие детей в проекте "Выдающиеся люди земли вятской" с подвигла их учитель по русскому языку и литературе, Наталья Мировская.
Для того, чтобы проект осуществился в таком виде, как мы видим его сейчас, потребовалась и помощь взрослых неравнодушных людей - общественных активистов, руководителей предприятий, политиков.
НАТАЛЬЯ МИРОВСКАЯ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 56:
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!
Реклама
Похожие новости:
26.03.2015