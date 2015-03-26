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Проект "Выдающиеся люди земли Вятской"

Вчера, 10:34 | Просмотров: 132 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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В кировских автобусах и троллейбусах появились постеры с информацией об известных земляках. И это - часть проекта "Выдающиеся люди земли Вятской", который придумали 10-классники из средней школы №56. Как реагируют на постеры пассажиры? Что ждет проект в будущем?

Авторы проекта отобрали около 100 известных человек, когда либо живших или ныне живущих на территории Кировской области. Список получился разнообразный, а хронологические рамки самые широкие. Тут и вятский "Кулибин" Леонтий Шамшуренков, изобретатель самобеглой коляски (17 век) и наш современник журналист Николай Пересторонин. Оксана Домнина и Федор Шаляпин. Пассажиры троллейбусов с интересом изучают информацию с постеров, внимание к ним заметили и кондукторы.

Проект "Выдающиеся люди земли Вятской"НАДЕЖДА КАСЬЯНОВА, КОНДУКТОР:
«Читают, и дети интересуются, и я даже иногда смотрю интересную информацию о выдающихся людях».
 
 
 
- Я думаю, это хорошая идея, надо знать своих героев.

Изучение истории - пусть даже в такой форме - избавляет нас от участи Иванов, не помнящих родства, считают организаторы.

Как показал социологический опрос, проведенный среди кировчан около 70% жителей слабо знают свои корни, имена выдающихся земляков. Не могли похвастаться глубокими познаниями и участники проекта.

Проект "Выдающиеся люди земли Вятской"ВЛАДИСЛАВ МАКАРОВ, УЧЕНИК ШКОЛЫ №56:
«Я узнал, что Федор Шаляпин - уроженец нашего края! У него был прекрасный голос, 2 октавы диапазон!».
 
 
 
Проект "Выдающиеся люди земли Вятской"МАРИЯ КОРШУНОВА, УЧЕНИЦА СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ №56:
«Над списком персоналий мы работали 2-3 месяца. Трудность была в том, что не все люди были в интернете, пришлось идти в библиотеки, в читальные залы».

На участие детей в проекте "Выдающиеся люди земли вятской" с подвигла их учитель по русскому языку и литературе, Наталья Мировская.

Для того, чтобы проект осуществился в таком виде, как мы видим его сейчас, потребовалась и помощь взрослых неравнодушных людей - общественных активистов, руководителей предприятий, политиков.

Проект "Выдающиеся люди земли Вятской"НАТАЛЬЯ МИРОВСКАЯ, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ № 56:
«Хотелось бы продолжить работу над этим проектом и распространять эти постеры на улицах города, в учреждениях. Изготовление комплекта постеров стоит около 10 000, у нас таких средств нет».
 
 
Добавим, что в планах школьников - разместить информацию о выдающихся земляках в интернете, соцсетях. Особенно о тех из них, про кого в википедии и на других ресурсах пока ничего не написано.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

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