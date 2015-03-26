Проект "Выдающиеся люди земли Вятской"

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«Хотелось бы продолжить работу над этим проектом и распространять эти постеры на улицах города, в учреждениях. Изготовление комплекта постеров стоит около 10 000, у нас таких средств нет».

В кировских автобусах и троллейбусах появились постеры с информацией об известных земляках. И это - часть проекта "Выдающиеся люди земли Вятской", который придумали 10-классники из средней школы №56. Как реагируют на постеры пассажиры? Что ждет проект в будущем?Авторы проекта отобрали около 100 известных человек, когда либо живших или ныне живущих на территории Кировской области. Список получился разнообразный, а хронологические рамки самые широкие. Тут и вятский "Кулибин" Леонтий Шамшуренков, изобретатель самобеглой коляски (17 век) и наш современник журналист Николай Пересторонин. Оксана Домнина и Федор Шаляпин. Пассажиры троллейбусов с интересом изучают информацию с постеров, внимание к ним заметили и кондукторы.Изучение истории - пусть даже в такой форме - избавляет нас от участи Иванов, не помнящих родства, считают организаторы.Как показал социологический опрос, проведенный среди кировчан около 70% жителей слабо знают свои корни, имена выдающихся земляков. Не могли похвастаться глубокими познаниями и участники проекта.На участие детей в проекте "Выдающиеся люди земли вятской" с подвигла их учитель по русскому языку и литературе, Наталья Мировская.Для того, чтобы проект осуществился в таком виде, как мы видим его сейчас, потребовалась и помощь взрослых неравнодушных людей - общественных активистов, руководителей предприятий, политиков.Добавим, что в планах школьников - разместить информацию о выдающихся земляках в интернете, соцсетях. Особенно о тех из них, про кого в википедии и на других ресурсах пока ничего не написано.