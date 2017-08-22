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Новости / Общество

Инспекторы ГИМС отправились в рейд по Вятке

Вчера, 15:21 | Просмотров: 136 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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В Кировской области открылся сезон навигации. Сейчас разрешается передвижение по руслам нерестовых рек и озерам на всех видах маломерных моторных плавсредств. В рейд по Вятке с сотрудниками ГИМС отправился Михаил Конышев.

Сезон навигации в Кировской области уже открыт, и инспекторы ГИМС ежедневно отправляются на патрулирование и в профилактические рейды. Основная цель это надзор за безопасностью эксплуатации маломерных судов и профилактика недопущения нарушений среди судоводителей и происшествий на водных объектах.

Инспекторы ГИМС отправились в рейд по ВяткеМИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСПЕКТОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ КИРОВУ ГИМС:
«До начала навигации публикуем в газетах требования, которые мы предъявляем для владельцев маломерных судов, объясняем порядок регистрации, порядок сдачи на удостоверение. Нарушения есть, с владельцами идет профработа в том числе».

На воде у судоводителей проверяют регистрационные документы на маломерные суда, есть ли отметка о прохождении техосвидетельствования, удостоверение на право управления маломерным судном, а также соблюдаются ли нормы снабжения судна и наличие спасательных средств. За отсутствие чего-либо предусмотрен штраф.

МИХАИЛ ПОГУДИН, СТАРШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ ИНСПЕКТОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПО ГОРОДУ КИРОВУ ГИМС:
«За отсутствие удостоверения на право управления штраф, порядка тысячи-полутора, за отсутствие регистрации от двух до трех тысяч, отсутствие спасательных жилетов штраф 300-500 рублей».

Во время патрулирования встречаются и плавсредства, не подлежащие регистрации в ГИМС. Их владельцам инспекторы напоминают о соблюдении правил безопасного плавания и важности использования спасательных жилетов, как судоводителем, так и пассажиром во время нахождения в лодке на водоёме. Добавим, что многие горожане уже проводят все свободное время на водоемах. Сотрудники ГИМС рекомендуют отдыхать и купаться только на официальных пляжах и обязательно соблюдать элементарные правила поведения на воде. В Кировской области планируется открыть порядка 30 официальных пляжей.


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