Инспекторы ГИМС отправились в рейд по Вятке

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В Кировской области открылся сезон навигации. Сейчас разрешается передвижение по руслам нерестовых рек и озерам на всех видах маломерных моторных плавсредств. В рейд по Вятке с сотрудниками ГИМС отправился Михаил Конышев.Сезон навигации в Кировской области уже открыт, и инспекторы ГИМС ежедневно отправляются на патрулирование и в профилактические рейды. Основная цель это надзор за безопасностью эксплуатации маломерных судов и профилактика недопущения нарушений среди судоводителей и происшествий на водных объектах.На воде у судоводителей проверяют регистрационные документы на маломерные суда, есть ли отметка о прохождении техосвидетельствования, удостоверение на право управления маломерным судном, а также соблюдаются ли нормы снабжения судна и наличие спасательных средств. За отсутствие чего-либо предусмотрен штраф.Во время патрулирования встречаются и плавсредства, не подлежащие регистрации в ГИМС. Их владельцам инспекторы напоминают о соблюдении правил безопасного плавания и важности использования спасательных жилетов, как судоводителем, так и пассажиром во время нахождения в лодке на водоёме. Добавим, что многие горожане уже проводят все свободное время на водоемах. Сотрудники ГИМС рекомендуют отдыхать и купаться только на официальных пляжах и обязательно соблюдать элементарные правила поведения на воде. В Кировской области планируется открыть порядка 30 официальных пляжей.