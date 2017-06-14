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В Кирове впервые выступили "Русские Витязи"

Вчера, 17:54 | Просмотров: 158 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Рёв реактивных двигателей, сложнейшие фигуры высшего пилотажа, больше 20-тысяч зрителей. Такого Киров ещё не видел. Накануне пилотажная группа "Русские витязи" выступила на акции министерства обороны "Служба по контракту - твой выбор".

Русские Витязи выступали на самолётах СУ-30 СМ. Шоу началось с фигур группового пилотажа, выполненных в составе 6 самолётов. Пилоты продемонстрировали кировчанам бочку, петлю Нестерова, виражи, расхождения самолётов из группы. При выполнении уникальнейших фигур пилотажа интервал между машинами составлял не более нескольких метров на скорости 600 км в час. При выполнении элемента "Бочка" истребители летели на расстоянии всего 1 метр друг от друга. Для кировчанок пилоты исполнили роспуск под названием "тюльпан". Фигуры выполнялись пилотами, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. 
 
Командир группы Андрей Алексеев «сольно» исполнил вращение вокруг своей оси, вошёл в управляемый штопор в режиме полного форсажа. При выполнении одной из фигур самолёт зависал в небе, сбрасывая скорость до нуля км в час.

- Великолепное впечатление!
- Недостойно таких маленьких аплодисментов!
- Нам очень понравилось!
- Мне понравилось, как самолёты выполняют в небе всякие трюки.

На набережной Грина действовал мобильный пункт отбора граждан на службу в армию. В ходе акции 56 кировчанина изъявили желание служить по контракту. Акцию посетили губернатор Кировской области Игорь Васильев и заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами Андрей Казакевич.

В Кирове впервые выступили "Русские Витязи"ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Русские витязи - это гордость страны, то, что они делают в небе не делает больше никто и мне бы хотелось, чтобы молодые люди увидели, как меняется отношение к армии в России».

В Кирове впервые выступили "Русские Витязи"АНДРЕЙ КАЗАКЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИМИ СИЛАМИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИИ:
«У Кирова славная история военная. Каждый 4-ый кировчанин ушел на фронты великой отечественной войны. Мы сегодня хотим показать мощь российского обороностроения».

Акции «Твой выбор» проводятся по решению министра обороны России Сергея Шойгу. За три года они прошли в 29 городах, летом 2018 года настала очередь Кирова. Российская активно армия модернизируется и на службе нужны профессионалы. В последние годы, впервые за всю историю Вооружённых сил России количество контрактников в армии превысило количество срочников, и по оценкам экспертов, эта тенденция будет сохраняться.


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