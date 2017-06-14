В Кирове впервые выступили "Русские Витязи"

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Рёв реактивных двигателей, сложнейшие фигуры высшего пилотажа, больше 20-тысяч зрителей. Такого Киров ещё не видел. Накануне пилотажная группа "Русские витязи" выступила на акции министерства обороны "Служба по контракту - твой выбор".Русские Витязи выступали на самолётах СУ-30 СМ. Шоу началось с фигур группового пилотажа, выполненных в составе 6 самолётов. Пилоты продемонстрировали кировчанам бочку, петлю Нестерова, виражи, расхождения самолётов из группы. При выполнении уникальнейших фигур пилотажа интервал между машинами составлял не более нескольких метров на скорости 600 км в час. При выполнении элемента "Бочка" истребители летели на расстоянии всего 1 метр друг от друга. Для кировчанок пилоты исполнили роспуск под названием "тюльпан". Фигуры выполнялись пилотами, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.Командир группы Андрей Алексеев «сольно» исполнил вращение вокруг своей оси, вошёл в управляемый штопор в режиме полного форсажа. При выполнении одной из фигур самолёт зависал в небе, сбрасывая скорость до нуля км в час.На набережной Грина действовал мобильный пункт отбора граждан на службу в армию. В ходе акции 56 кировчанина изъявили желание служить по контракту. Акцию посетили губернатор Кировской области Игорь Васильев и заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами Андрей Казакевич.Акции «Твой выбор» проводятся по решению министра обороны России Сергея Шойгу. За три года они прошли в 29 городах, летом 2018 года настала очередь Кирова. Российская активно армия модернизируется и на службе нужны профессионалы. В последние годы, впервые за всю историю Вооружённых сил России количество контрактников в армии превысило количество срочников, и по оценкам экспертов, эта тенденция будет сохраняться.