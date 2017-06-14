В Кирове впервые выступили "Русские Витязи"
Русские Витязи выступали на самолётах СУ-30 СМ. Шоу началось с фигур группового пилотажа, выполненных в составе 6 самолётов. Пилоты продемонстрировали кировчанам бочку, петлю Нестерова, виражи, расхождения самолётов из группы. При выполнении уникальнейших фигур пилотажа интервал между машинами составлял не более нескольких метров на скорости 600 км в час. При выполнении элемента "Бочка" истребители летели на расстоянии всего 1 метр друг от друга. Для кировчанок пилоты исполнили роспуск под названием "тюльпан". Фигуры выполнялись пилотами, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости.
- Великолепное впечатление!
- Недостойно таких маленьких аплодисментов!
- Нам очень понравилось!
- Мне понравилось, как самолёты выполняют в небе всякие трюки.
На набережной Грина действовал мобильный пункт отбора граждан на службу в армию. В ходе акции 56 кировчанина изъявили желание служить по контракту. Акцию посетили губернатор Кировской области Игорь Васильев и заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами Андрей Казакевич.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Русские витязи - это гордость страны, то, что они делают в небе не делает больше никто и мне бы хотелось, чтобы молодые люди увидели, как меняется отношение к армии в России».
АНДРЕЙ КАЗАКЕВИЧ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИМИ СИЛАМИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИИ:
«У Кирова славная история военная. Каждый 4-ый кировчанин ушел на фронты великой отечественной войны. Мы сегодня хотим показать мощь российского обороностроения».
Акции «Твой выбор» проводятся по решению министра обороны России Сергея Шойгу. За три года они прошли в 29 городах, летом 2018 года настала очередь Кирова. Российская активно армия модернизируется и на службе нужны профессионалы. В последние годы, впервые за всю историю Вооружённых сил России количество контрактников в армии превысило количество срочников, и по оценкам экспертов, эта тенденция будет сохраняться.
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