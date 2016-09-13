Кировчане побывали в древнем Хлынове

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«Сегодня мы показываем людям одежду и оружие, которое носили в Европе с 7 по 12 век».

«Это древнерусская, славянская игра, похожая на шашки. В неё играли казаки, дружинники, про неё написано в былинах».

Кировчане смогли поучаствовать в «Хлыновских забавах». Народные гуляния на старинный лад призваны возродить русскую праздничную культуру и развить семейный досуг.Гости гуляний попали в удивительную атмосферу древнего города Хлынова и узнали, как развлекались наши предки. Освежающий напиток из Иван-чая для всех желающих совершенно бесплатно из самовара привлек многих - в жару горячий травяной чай прекрасно утолял жажду. А выставка амуниции средневековых воинов привела в восторг мальчишек и даже девчонок. Каждый мог примерить древнюю одежду и оружие, сделать яркие фотографии в воинском снаряжении, попробовать свою удаль молодецкую и овладеть техникой средневекового боя.Казаки играли в загадочную настольную игру на доске, которая чем-то напоминала шахматную. В партии мог принять участие любой желающий.Добавим, что "хлыновские забавы" проходят в нашем городе не в первый раз. Это новый формат семейного досуга, где каждый от мала до велика найдёт себе занятие по душе: взрослых увлекут оживающие на глазах страницы нашей истории, а малыши увидят, как развлекались их сверстники много веков назад, поиграют в давно забытые игры.