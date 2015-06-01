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Шоу велосипедистов, открытие фонтана и фейерверк. В выходные кировчане отметили День рождения Ленинского района. Площадкой для проведения праздника стал обновленный Кочуровский парк.Участники шоу велосипедов к соревнованиям подготовились со всей тщательностью. Долго тренировались, придумывали образы сказочных и литературных персонажей, которых они будут представлять. Дима Антаков взял реальный образ - сотрудника ДПС. Регулировал движение юных велосипедистов настоящий инспектор ГИБДД. Самым юным участникам помогали взрослые, но было немало ребят, которые всю дистанцию прошли самостоятельно.Свои умения показывали воспитанники детских садов Ленинского района. И никто из участников шоу велосипедистов не остался без подарков.Юных горожан в этот день ждали игровые программы, конкурсы и другие развлечения. Прошли и показательные выступления спортсменов федераций тхэквондо и каратэ Кировской области. Занятия спортом очень сильно меняют, признаются и дети и их родители.Юным кировчанам интересно все, главное, чтобы и в будущем они не растеряли эту тягу к совершенствованию своего тела и духа.Кочуровский парк в День рождения Ленинского района стал местом притяжения горожан. В честь праздника здесь также состоялось открытие нового разноцветного светомузыкального фонтана.