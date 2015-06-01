День рождения Ленинского района
Участники шоу велосипедов к соревнованиям подготовились со всей тщательностью. Долго тренировались, придумывали образы сказочных и литературных персонажей, которых они будут представлять. Дима Антаков взял реальный образ - сотрудника ДПС. Регулировал движение юных велосипедистов настоящий инспектор ГИБДД. Самым юным участникам помогали взрослые, но было немало ребят, которые всю дистанцию прошли самостоятельно.
ЮРИЙ АНТАКОВ:
«Чтобы ребенок проявил себя, это очень важно, мне кажется, для ребенка, он волновался, вчера весь вечер готовились. У нас еще дочка есть маленькая, с сыном мы на велосипедах катаемся, вечером всей семьей гуляем, он у нас ходит на футбол, на карате, свободного времени, можно сказать, нет».
Свои умения показывали воспитанники детских садов Ленинского района. И никто из участников шоу велосипедистов не остался без подарков.
АЛЕКСАНДР БРАТУХИН, ИНСПЕКТОР ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«Основная цель таких мероприятий - пропаганда безопасности дорожного движения, пропаганда здорового образа жизни, потому что те ребята, которые садятся на велосипед, катаются, они поддерживают здоровый образ жизни, сегодня в рамках мероприятия мы повторили теоретическую часть - поведение велосипедистов и пешеходов, со взрослыми - правила поведения водителей».
Юных горожан в этот день ждали игровые программы, конкурсы и другие развлечения. Прошли и показательные выступления спортсменов федераций тхэквондо и каратэ Кировской области. Занятия спортом очень сильно меняют, признаются и дети и их родители.
ВИКТОРИЯ ШАТУНОВА:
«Полезно, что у тебя качаются мышцы, ты становишься разумней, умней и интересно очень».
«Заниматься спортом полезно для здоровья, для самоорганизации. Ответственными становятся, уверенные в себе».
«Я энергичный парень, везде бегаю всегда, меня на разные представления берут. Я хочу еще записаться на футбол, после лета запишусь, наверное».
Юным кировчанам интересно все, главное, чтобы и в будущем они не растеряли эту тягу к совершенствованию своего тела и духа.
- Вредные привычки - не для меня, с тхэквондо я стану сильным.
Кочуровский парк в День рождения Ленинского района стал местом притяжения горожан. В честь праздника здесь также состоялось открытие нового разноцветного светомузыкального фонтана.
СЕРГЕЙ ТОРХОВ, НАЧАЛЬНИК ТУ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА ПО ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ:
«Парк не только для того, чтобы отдыхать, релаксировать, но и проводить какие-то мероприятия, я думаю, что под аккомпанемент таких программ и отдыхается лучше. И настроение сегодня здесь в парке замечательное, здесь все приходят семьями, а это самое главное».
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