Задержку зарплат обсудили на совещании у ГФИ по Кировской области
Задержку зарплат сегодня обсудили на совещании у главного федерального инспектора по Кировской области. Речь шла о самых проблемных предприятиях, а также о путях выхода из сложившейся ситуации и мерах воздействия на работодателей. Отметим, что большая часть задолженности у предприятий, которые находятся на стадии банкротства.
ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:
«Из экономически активных, сложно сказать "экономически активных", но я так назову, самая сложная ситуация на сегодня на сосновском судостроительном заводе, который обеспечивает рабочими местами более 180-ти жителей Сосновки».
ВЛАДИСЛАВ КАДЫРОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По состоянию на 1.06 государственной инспекции труда Кировской области наблюдается задолженность у 34-х организаций области, что на три организации меньше, чем на начало текущего года. Численность работников, перед которыми образована задолженность с начала текущего года увеличилось на 156 человек и на 1.06.18 составляет 2923 человека».
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