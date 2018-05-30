Задержку зарплат обсудили на совещании у ГФИ по Кировской области

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Работодатели региона задолжали своим сотрудникам более 160-ти миллионов рублей. Таковы данные на 1 июня.Задержку зарплат сегодня обсудили на совещании у главного федерального инспектора по Кировской области. Речь шла о самых проблемных предприятиях, а также о путях выхода из сложившейся ситуации и мерах воздействия на работодателей. Отметим, что большая часть задолженности у предприятий, которые находятся на стадии банкротства.