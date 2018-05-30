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Задержку зарплат обсудили на совещании у ГФИ по Кировской области

Вчера, 15:15 | Просмотров: 142 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Работодатели региона задолжали своим сотрудникам более 160-ти миллионов рублей. Таковы данные на 1 июня.

Задержку зарплат сегодня обсудили на совещании у главного федерального инспектора по Кировской области. Речь шла о самых проблемных предприятиях, а также о путях выхода из сложившейся ситуации и мерах воздействия на работодателей. Отметим, что большая часть задолженности у предприятий, которые находятся на стадии банкротства.

Задержку зарплат обсудили на совещании у ГФИ по Кировской области ВЛАДИМИР КЛИМОВ, ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ В ПФО:
«Из экономически активных, сложно сказать "экономически активных", но я так назову, самая сложная ситуация на сегодня на сосновском судостроительном заводе, который обеспечивает рабочими местами более 180-ти жителей Сосновки».

ВЛАДИСЛАВ КАДЫРОВ, ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«По состоянию на 1.06 государственной инспекции труда Кировской области наблюдается задолженность у 34-х организаций области, что на три организации меньше, чем на начало текущего года. Численность работников, перед которыми образована задолженность с начала текущего года увеличилось на 156 человек и на 1.06.18 составляет 2923 человека».


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