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В Кирово-Чепецком районе открыли памятник воинам - уроженцам Векшино

Вчера, 15:18 | Просмотров: 134 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Векшино. Такого названия нет на картах. Деревня не существует уже много лет. Но люди до сих пор помнят, что в годы Великой Отечественной войны из неё ушли на фронт несколько десятков человек. В этом году земляки увековечили их подвиг.

Последние жители покинули деревню Векшино еще в 1967 году. Не смотря на давнее расставание многие уроженцы поддерживают связь. В этом году общими усилиями на своей малой родине они открыли монумент, в честь земляков, ушедших на фронт.

В Кирово-Чепецком районе открыли памятник воинам - уроженцам Векшино НИКОЛАЙ СИТНИКОВ, УРОЖЕНЕЦ Д. ВЕКШИНО:
«В этой деревне до войны проживали 378 человек. На фронт ушли 62 человека. 32 из них остались на полях сражений нашей необъятной Родины».
 
 
Николай Ситников уроженец деревни, провел глубокое историческое исследование. Проследил по документам боевой путь земляков.

НИКОЛАЙ СИТНИКОВ, УРОЖЕНЕЦ Д. ВЕКШИНО:
«От Москвы до Берлина. Путь наших воинов. И кто, где похоронен, кто без вести пропал. Двое были 18-летних парнишек, их призвали, тут же убили. Двое 19-летних. Их призвали и тут же погибли они».
 
 
Памятник сделан из пластика, металла и дерева. Место для монумента выбрано не случайно.

В Кирово-Чепецком районе открыли памятник воинам - уроженцам Векшино АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Это была окраина деревни. Дома располагались чуть поодаль. За тополями. Здесь собирались призывники, из них формировалась колонна, затем будущие бойцы отправлялись на фронт».
 
 
Деньги собирали всем миром. Уроженцы Векшино сбросились кто сколько может. Собрали более двадцати тысяч. Однако этого было недостаточно. Помогли предприниматели, а сварщик одного из Кирово-Чепецких колхозов, Евгений Галкин, после того, как монумент был готов, отказался брать оплату за свой труд.


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