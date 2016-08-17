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Готов ли городской пляж к купальному сезону?

Вчера, 20:45 | Просмотров: 175 | Автор: Альбина Самигуллина | Версия для печати
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В Кирове проходит подготовка к открытию городского пляжа в районе старого моста.

Несмотря на то, что городской пляж официально не открыли, и не все мероприятия по благоустройству территории были выполнены, отдыхающих, которые хотят понежиться на солнце, очень много. Но мнения по поводу пригодности пляжа для отдыха разнятся.

- Ну вообще, как бы нормально всё, пляж чистый.
- Cказали, открывать будем 16 июня пляж, и где он?

- Отлично
- Как вода?
- Холодная, грязная.
- Будете сюда ходить?
- Буду.

Сейчас период отпусков, и, как только погода наладилась, кировчане сразу же вышли на общественный пляж, так как он вызывает больше доверия, чем неизведанные и непроверенные водоемы. Пляж у старого моста уже обработан от клещей, изведано дно реки Вятки на предмет опасных элементов.

Готов ли городской пляж к купальному сезону?ДМИТРИЙ ПЕЧЕНКИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Проводятся работы по установке пляжного оборудования, различных пляжных конструкций, по кошению пляжной территории и очистке пляжа от мусора и от тех остатков, которые были нанесены после паводка. Данные работы мы планируем завершить сегодня-завтра, ну, и, учитывая прогноз погоды, которая у нас на эту неделю складывается, где-то ориентировочно в четверг-пятницу мы планируем с учетом заключения Роспотребнадзора, в том числе, о состоянии воды открыть городской пляж для эксплуатации».
 
Пробы воды уже отправлены в Роспотребнадзор, поэтому в скором времени городской пляж будет полноценно функционировать.

Готов ли городской пляж к купальному сезону?АНДРЕЙ АШИХМИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ ЗЕЛЕНОГО ХОЗЯЙСТВА:
«Завтра с утра у нас запланирована установка биотуалетов, то есть, привезут 3 биотуалета, мы их поставим, также установили сегодня урны для мусора, вставим туда мешки для сбора, поэтому убедительная просьба для всех горожан, чтобы соблюдали чистоту и порядок на пляже».
 
Спасатели уже с субботы следят за безопасностью отдыхающих, а со среды на территории пляжа будет работать медик.


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