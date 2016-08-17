Готов ли городской пляж к купальному сезону?

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В Кирове проходит подготовка к открытию городского пляжа в районе старого моста.Несмотря на то, что городской пляж официально не открыли, и не все мероприятия по благоустройству территории были выполнены, отдыхающих, которые хотят понежиться на солнце, очень много. Но мнения по поводу пригодности пляжа для отдыха разнятся.Сейчас период отпусков, и, как только погода наладилась, кировчане сразу же вышли на общественный пляж, так как он вызывает больше доверия, чем неизведанные и непроверенные водоемы. Пляж у старого моста уже обработан от клещей, изведано дно реки Вятки на предмет опасных элементов.Пробы воды уже отправлены в Роспотребнадзор, поэтому в скором времени городской пляж будет полноценно функционировать.Спасатели уже с субботы следят за безопасностью отдыхающих, а со среды на территории пляжа будет работать медик.