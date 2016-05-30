В Кирове запретили продажу алкоголя.

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Запрет будет действовать в течение 27 июня в связи с празднованием Дня молодёжи.

Перечень дат, когда розничная продажа алкоголя запрещена, был установлен законом Кировской области от 08.12.2015 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Кировской области».

В праздничный день 27 июня (День молодёжи) розничная продажа алкогольной продукции будет запрещена в торговых объектах, за исключением розничной продажи алкогольной продукции в кафе и ресторанах.

Нарушители правил розничной продажи алкогольной продукции будут оштрафованы: административный штраф на должностных лиц составит от 20 до 40 тысяч рублей, на юридических – от 100 до 300 тысяч рублей.