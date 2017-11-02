ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

27 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 62.7908
EURO: 73.4087
Погода в городе Кирове:
днём:  +25...+27°C
вечером:  +21...+23°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

Развитие сети опорных школ обсудили на заседании Правительства области

Сегодня, 10:14 | Просмотров: 120 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
Поделиться новостью:
Развитие сети опорных школ обсудили на заседании Правительства области. Планируется, что в 2019 году в регионе будут сформированы семь новых опорных школ и сорок пять станут их структурными подразделениями.

Создание 47 государственных опорных школ - это начало большого проекта по переводу в областную собственность образовательных организаций региона, который планируется продолжать поэтапно в 2018-2020 годах.

Развитие сети опорных школ обсудили на заседании Правительства области ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Целью этого проекта является создание равных условий всем обучающимся области для получения доступного и качественного образования. Кировская область стала одним из пилотных регионов реализации проекта по передаче отдельных полномочий органов местного самоуправления на уровень субъекта РФ. Наш опыт, представленный в апреле текущего года в Минобрнауки РФ, получил высокую оценку и взят за основу при разработке собственных проектов рядом субъектов РФ».

Сейчас в каждом муниципальном районе создана опорная школа, которая является ресурсным центром в части использования учебно-лабораторного оборудования, спортивной базы, библиотеки, и, самое главное, педагогических кадров. И уже сформирован новый перечень школ, которым необходима государственная поддержка.

Развитие сети опорных школ обсудили на заседании Правительства области ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сохранение сельских школ рассматривается нами как стратегическая часть программы экономического развития области. Развитие сети опорных школ планируется осуществить двумя путями - создание новых опорных школ или присоединение к существующим сельских малочисленных школ в качестве структурных подразделений».

Также на заседании Правительства обсудили развитие спортивной инфраструктуры региона. Министром спорта был предложен новый проект по строительству крытого футбольного манежа, где смогут тренироваться и начинающие спортсмены, и любители, и профессионалы.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сама по себе идея очень хорошая, если есть возможность поработать с потенциальным инвестором, который реализовал ряд таких проектов, их очень много по стране сделано, нужно привлекать эту компанию, смотреть на технологии, с городом смотреть участки, может быть, это будет интересно для области».

Также на заседании Правительства был рассмотрен вопрос о подготовке и проведении празднования 100-летия государственной архивной службы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области разработали «памятку обманутого дольщика».

11:42 27.06.2018


В Кировской области разработали «памятку обманутого дольщика».

Устроителей свалки стройматериалов в Учхозе установят правоохранительные органы.

10:44 27.06.2018


Устроителей свалки стройматериалов в Учхозе установят правоохранительные органы.

В Лянгасово ограничат движение в районе железнодорожного переезда 943 км.

10:35 27.06.2018


В Лянгасово ограничат движение в районе железнодорожного переезда 943 км.

В Кирове круглосуточно проводят влажную уборку улиц.

10:31 27.06.2018


В Кирове круглосуточно проводят влажную уборку улиц.

На территории Трифонова монастыря откроется обновленная купель.

10:21 27.06.2018


На территории Трифонова монастыря откроется обновленная купель.

В Кировской области приняли 18 пляжей.

10:15 27.06.2018


В Кировской области приняли 18 пляжей.

В Кирове запретили продажу алкоголя.

10:06 27.06.2018


В Кирове запретили продажу алкоголя.

Все новости

Вести. Кировская область

Турслет для людей с ограничениями по здоровью в селе Заделье

10:16 27.06.2018


Турслет для людей с ограничениями по здоровью в селе Заделье

Развитие сети опорных школ обсудили на заседании Правительства области

10:14 27.06.2018


Развитие сети опорных школ обсудили на заседании Правительства области

Готов ли городской пляж к купальному сезону?

20:45 26.06.2018


Готов ли городской пляж к купальному сезону?

Кировская область приняла Чемпионат страны по кросс-триатлону

15:33 26.06.2018


Кировская область приняла Чемпионат страны по кросс-триатлону

В Кирово-Чепецком районе открыли памятник воинам - уроженцам Векшино

15:18 26.06.2018


В Кирово-Чепецком районе открыли памятник воинам - уроженцам Векшино

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Кировская область защитила проект в сфере образования

02.11.2017


Кировская область защитила проект в сфере образования

Заседание Правительства Кировской области

16.11.2017


Заседание Правительства Кировской области

Члены правительства обсудили вопросы переселения из ветхого жилья и развития медицинского туризма

12.12.2017


Члены правительства обсудили вопросы переселения из ветхого жилья и развития медицинского туризма

В Кировской области создадут 40 центров общего образования

30.03.2017


В Кировской области создадут 40 центров общего образования

В Кировской области создали Единую транспортную службу для школ.

01.02.2018


В Кировской области создали Единую транспортную службу для школ.

В Малмыжском районе для учеников сгоревшей малокомплектной школы нашли новое помещение.

13.05.2018


В Малмыжском районе для учеников сгоревшей малокомплектной школы нашли новое помещение.

Популярные новости

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

19.06.2018


В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

19.06.2018


Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

В Кирове состоялся второй региональный Лесной форум

15.06.2018


В Кирове состоялся второй региональный Лесной форум

Погасла звезда

20.06.2018


Погасла звезда

Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

19.06.2018


Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

14.06.2018


В Кирове опять горел расселенный дом (ФОТО)

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх