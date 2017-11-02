Развитие сети опорных школ обсудили на заседании Правительства области
Создание 47 государственных опорных школ - это начало большого проекта по переводу в областную собственность образовательных организаций региона, который планируется продолжать поэтапно в 2018-2020 годах.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Целью этого проекта является создание равных условий всем обучающимся области для получения доступного и качественного образования. Кировская область стала одним из пилотных регионов реализации проекта по передаче отдельных полномочий органов местного самоуправления на уровень субъекта РФ. Наш опыт, представленный в апреле текущего года в Минобрнауки РФ, получил высокую оценку и взят за основу при разработке собственных проектов рядом субъектов РФ».
Сейчас в каждом муниципальном районе создана опорная школа, которая является ресурсным центром в части использования учебно-лабораторного оборудования, спортивной базы, библиотеки, и, самое главное, педагогических кадров. И уже сформирован новый перечень школ, которым необходима государственная поддержка.
ОЛЬГА РЫСЕВА, МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сохранение сельских школ рассматривается нами как стратегическая часть программы экономического развития области. Развитие сети опорных школ планируется осуществить двумя путями - создание новых опорных школ или присоединение к существующим сельских малочисленных школ в качестве структурных подразделений».
Также на заседании Правительства обсудили развитие спортивной инфраструктуры региона. Министром спорта был предложен новый проект по строительству крытого футбольного манежа, где смогут тренироваться и начинающие спортсмены, и любители, и профессионалы.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сама по себе идея очень хорошая, если есть возможность поработать с потенциальным инвестором, который реализовал ряд таких проектов, их очень много по стране сделано, нужно привлекать эту компанию, смотреть на технологии, с городом смотреть участки, может быть, это будет интересно для области».
Также на заседании Правительства был рассмотрен вопрос о подготовке и проведении празднования 100-летия государственной архивной службы.
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12.12.2017