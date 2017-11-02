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Развитие сети опорных школ обсудили на заседании Правительства области. Планируется, что в 2019 году в регионе будут сформированы семь новых опорных школ и сорок пять станут их структурными подразделениями.Создание 47 государственных опорных школ - это начало большого проекта по переводу в областную собственность образовательных организаций региона, который планируется продолжать поэтапно в 2018-2020 годах.Сейчас в каждом муниципальном районе создана опорная школа, которая является ресурсным центром в части использования учебно-лабораторного оборудования, спортивной базы, библиотеки, и, самое главное, педагогических кадров. И уже сформирован новый перечень школ, которым необходима государственная поддержка.Также на заседании Правительства обсудили развитие спортивной инфраструктуры региона. Министром спорта был предложен новый проект по строительству крытого футбольного манежа, где смогут тренироваться и начинающие спортсмены, и любители, и профессионалы.Также на заседании Правительства был рассмотрен вопрос о подготовке и проведении празднования 100-летия государственной архивной службы.