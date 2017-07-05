В Кировской области приняли 18 пляжей.

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Техническое освидетельствование ГИМС прошли 18 мест массового отдыха на воде.

7 муниципальных пляжей открыты в Кирово-Чепецке, Омутнинске, Даровском районе (пгт. Даровское, с. Кобра, с. Красное, с. Вонданка, с. Писнур) и в Котельничском районе (п. Ежиха).

Места массового отдыха открыты в 7 детских оздоровительных лагерях: «Звездный» (д. Бошарово), «Юность» (п. Ганино), «Луч» (д. Заборье Слободского района), «Лесная сказка» (г. Омутнинск), «Родина» (п. Зониха Слободского района), «Спутник», «Еврика» (, с. Адышево Оричевского района).

Также в этом году были официально открыты 3 частных пляжа (ООО«Добро пожаловать» на реке Вятка, ОАО «Митино, пруд, пляж санатория Нижне-Ивкино и пгт. Нижне-Ивкино).

В местах отдыха в настоящее время работают 16 патрульных профилактических групп. Пока ЧП на пляжах не допущено.

Всего в текущем году в Кировской области планируется к открытию 30 пляжей.

Все места массового отдыха должны соответствовать требованиям безопасности: ровное и очищенное дно, визуальное ограничение зоны заплыва и наличие спасательного поста.