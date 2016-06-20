Турслет для людей с ограничениями по здоровью в селе Заделье
- Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
В этом году девиз конкурса совпал со словами из легендарной песни Олега Митяева. Турслёт традиционно проводится при поддержке министерства социального развития Кировской области, министерства спорта и молодежной политики Кировской области, администрации Верхошижемского района. Спортивные мероприятия направлены на реабилитацию и социализацию лиц с ограниченными возможностями, создание "доступной среды".
ЛАРИСА РЕПИНА, ДИРЕКТОР СОВЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Участников собралось сегодня более 100 из 9 психоневрологических интернатов. Мы готовимся к этому мероприятию год, очень ждём его, тренируемся. Есть задания, которые требуют навыков и умений, например, вязка узлов».
После торжественного поднятия государственного флага под звуки гимна, участники отправились на инструктаж. Заданий на первый день туристского слета было много. Это и вязка узлов и спуск по веревке с обрыва. Но в первую очередь команды должны были обустроить свой лагерь. К этой задаче ребята подошли с любовью. У каждой команды было своё название и не похожее на остальные оформление.
ЛЮБОВЬ ВОРОЖЦОВА, ПРОЖИВАЮЩАЯ В СОВЕТСКОМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ:
«Природа, свежий воздух! Мы ездим не первый год, и нам очень нравится. Соревнования разные, по бивуаку, по стенгазете. А еще мы видим здесь друзей из других интернатов».
АНФИСА ГОЛУБЕВА:
«Турслёт много для нас значит. Он полезен для здоровья. И мы ждём новые игры, что-нибудь интересное».
В этом году турслёт проходит одновременно с чемпионатом мира по футболу. Ребята болеют за нашу сборную, даже оформили один из участков палаточного лагеря в символике чемпионата. Тут есть и волк-забивака, и ворота, и мячи и даже разметка поля.
СВЕТЛАНА ХАБИБУЛЛИНА, ДИРЕКТОР РУССКО-ТУРЕКСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Сегодня у нас здесь все футбольные клубы нашей страны, мы болеем за Россию! Здесь и стенд, где представлены все интернаты и каждый интернат - это какая-то команда. Всех нас объединяет любовь к нашей стране, к России, к футболу».
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