Турслет для людей с ограничениями по здоровью в селе Заделье

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Соревнования зрелищны и интересны как для участников, так и болельщиков. На турслет приезжают не только те, кто готов участвовать в спортивных играх, но те, кто по состоянию здоровья этого сделать не может, но тоже хотел бы побыть на природе.

Место встречи изменить нельзя. В 7-й раз на живописном берегу реки Ивкины, в селе Заделье собрались ребята из психоневрологических интернатов со всей области. Их ждёт конкурс по пешеходному туризму, песни у костра и даже поединок поваров.В этом году девиз конкурса совпал со словами из легендарной песни Олега Митяева. Турслёт традиционно проводится при поддержке министерства социального развития Кировской области, министерства спорта и молодежной политики Кировской области, администрации Верхошижемского района. Спортивные мероприятия направлены на реабилитацию и социализацию лиц с ограниченными возможностями, создание "доступной среды".После торжественного поднятия государственного флага под звуки гимна, участники отправились на инструктаж. Заданий на первый день туристского слета было много. Это и вязка узлов и спуск по веревке с обрыва. Но в первую очередь команды должны были обустроить свой лагерь. К этой задаче ребята подошли с любовью. У каждой команды было своё название и не похожее на остальные оформление.В этом году турслёт проходит одновременно с чемпионатом мира по футболу. Ребята болеют за нашу сборную, даже оформили один из участков палаточного лагеря в символике чемпионата. Тут есть и волк-забивака, и ворота, и мячи и даже разметка поля.Терапевтическое значение туристических слетов трудно переоценить. Участники учатся управлять своими эмоциями, поддерживать тело и ум в тонусе, работать в команде и помогать друг другу. И главное: эти турслёты делают мир за пределами интерната доступным и нестрашным, словом - создают ту самую доступную среду, которая так нужна всем, у кого есть ограничения по здоровью.