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Новости / Общество

Турслет для людей с ограничениями по здоровью в селе Заделье

Сегодня, 10:16 | Просмотров: 88 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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Место встречи изменить нельзя. В 7-й раз на живописном берегу реки Ивкины, в селе Заделье собрались ребята из психоневрологических интернатов со всей области. Их ждёт конкурс по пешеходному туризму, песни у костра и даже поединок поваров.

- Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

В этом году девиз конкурса совпал со словами из легендарной песни Олега Митяева. Турслёт традиционно проводится при поддержке министерства социального развития Кировской области, министерства спорта и молодежной политики Кировской области, администрации Верхошижемского района. Спортивные мероприятия направлены на реабилитацию и социализацию лиц с ограниченными возможностями, создание "доступной среды".

Турслет для людей с ограничениями по здоровью в селе ЗадельеЛАРИСА РЕПИНА, ДИРЕКТОР СОВЕТСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Участников собралось сегодня более 100 из 9 психоневрологических интернатов. Мы готовимся к этому мероприятию год, очень ждём его, тренируемся. Есть задания, которые требуют навыков и умений, например, вязка узлов».
 
После торжественного поднятия государственного флага под звуки гимна, участники отправились на инструктаж. Заданий на первый день туристского слета было много. Это и вязка узлов и спуск по веревке с обрыва. Но в первую очередь команды должны были обустроить свой лагерь. К этой задаче ребята подошли с любовью. У каждой команды было своё название и не похожее на остальные оформление.

Турслет для людей с ограничениями по здоровью в селе ЗадельеЛЮБОВЬ ВОРОЖЦОВА, ПРОЖИВАЮЩАЯ В СОВЕТСКОМ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОМ ИНТЕРНАТЕ:
«Природа, свежий воздух! Мы ездим не первый год, и нам очень нравится. Соревнования разные, по бивуаку, по стенгазете. А еще мы видим здесь друзей из других интернатов».

Турслет для людей с ограничениями по здоровью в селе ЗадельеАНФИСА ГОЛУБЕВА:
«Турслёт много для нас значит. Он полезен для здоровья. И мы ждём новые игры, что-нибудь интересное».

В этом году турслёт проходит одновременно с чемпионатом мира по футболу. Ребята болеют за нашу сборную, даже оформили один из участков палаточного лагеря в символике чемпионата. Тут есть и волк-забивака, и ворота, и мячи и даже разметка поля.

Турслет для людей с ограничениями по здоровью в селе ЗадельеСВЕТЛАНА ХАБИБУЛЛИНА, ДИРЕКТОР РУССКО-ТУРЕКСКОГО ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ИНТЕРНАТА:
«Сегодня у нас здесь все футбольные клубы нашей страны, мы болеем за Россию! Здесь и стенд, где представлены все интернаты и каждый интернат - это какая-то команда. Всех нас объединяет любовь к нашей стране, к России, к футболу».

Соревнования зрелищны и интересны как для участников, так и болельщиков. На турслет приезжают не только те, кто готов участвовать в спортивных играх, но те, кто по состоянию здоровья этого сделать не может, но тоже хотел бы побыть на природе.
 
 
Терапевтическое значение туристических слетов трудно переоценить. Участники учатся управлять своими эмоциями, поддерживать тело и ум в тонусе, работать в команде и помогать друг другу. И главное: эти турслёты делают мир за пределами интерната доступным и нестрашным, словом - создают ту самую доступную среду, которая так нужна всем, у кого есть ограничения по здоровью.


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