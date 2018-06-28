ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

28 июня 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 63.1359
EURO: 73.6038
Погода в городе Кирове:
днём:  +26...+28°C
вечером:  +19...+21°C
Добавить в избранное
Новости / Общество

В июле 210 кировских долгожителей получат поздравления от Президента России.

Вчера, 14:00 | Просмотров: 132 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Большинство июльских юбиляров - 174 человека - это представительницы прекрасного пола.
 
В Кирове проживают 85 юбиляров. 34 поздравительных письма будут отправлены в Кирово-Чепецкий, Вятскополянский и Слободской районы, 91 - в другие районы Кировской области.
 
Известно, что 30 юбиляров отметят 95-летие, двое - 100-летие. И один житель г. Кирово-Чепецка 4 июля 2018 года отпразднует 105-летний юбилей.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Дольщикам «Новое Сергеево» посоветовали подать в суд иск о банкротстве застройщика.

10:28 28.06.2018


Дольщикам «Новое Сергеево» посоветовали подать в суд иск о банкротстве застройщика.

В пруду поселка Дороничи утонул подросток.

9:27 28.06.2018


В пруду поселка Дороничи утонул подросток.

В Кирове ночью сгорел ангар на Мелькомбинатовском проезде.

9:09 28.06.2018


В Кирове ночью сгорел ангар на Мелькомбинатовском проезде.

В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

17:26 27.06.2018


В кировской психиатрической больнице пациент ранил санитара и сбежал.

В Малмыжском районе подросток погиб от удара электрическим током.

17:17 27.06.2018


В Малмыжском районе подросток погиб от удара электрическим током.

Второй корпус кировской школы № 51 откроется в конце 2018 года.

16:19 27.06.2018


Второй корпус кировской школы № 51 откроется в конце 2018 года.

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

15:29 27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

Все новости

Вести. Кировская область

Пока одни кировчане спасаются от жары, другие наслаждаются солнцем

10:17 28.06.2018


Пока одни кировчане спасаются от жары, другие наслаждаются солнцем

Более 250 кировских активистов встретились в областном Дворце молодежи

10:15 28.06.2018


Более 250 кировских активистов встретились в областном Дворце молодежи

Необычный квест "ДОБРОдействие" провели в Кирове волонтеры

20:45 27.06.2018


Необычный квест "ДОБРОдействие" провели в Кирове волонтеры

В Юрьянском районе проходит финал "Зарницы"

17:44 27.06.2018


В Юрьянском районе проходит финал "Зарницы"

Праздничные мероприятия в День молодежи в Кирове

15:42 27.06.2018


Праздничные мероприятия в День молодежи в Кирове

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В ноябре юбилеи отметят 227 кировчан-долгожителей

02.11.2016


В ноябре юбилеи отметят 227 кировчан-долгожителей

Валерий Владыкин поздравил самых активных представительниц прекрасного пола с 8 марта

07.03.2017


Валерий Владыкин поздравил самых активных представительниц прекрасного пола с 8 марта

Подарки для мамы

06.03.2009


Подарки для мамы

500 кировских семей получат новые комфортные квартиры.

01.07.2016


500 кировских семей получат новые комфортные квартиры.

8 марта в УФСИНЕ

11.03.2012


8 марта в УФСИНЕ

8 марта Юпитер приблизится на максимально близкое к Земле расстояние.

07.03.2016


8 марта Юпитер приблизится на максимально близкое к Земле расстояние.

Популярные новости

В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

19.06.2018


В Чистых прудах начали применять новый метод борьбы с борщевиком

Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

19.06.2018


Жители Лебяжского района лишились рейсового автобусного сообщения до Кирова

В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

27.06.2018


В Яранске взорвали здание старого элеватора (ВИДЕО).

В Кирове состоялся второй региональный Лесной форум

15.06.2018


В Кирове состоялся второй региональный Лесной форум

Погасла звезда

20.06.2018


Погасла звезда

Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

19.06.2018


Рукодельницы из села Красного Лебяжского района знают, как сделать свой дом уютным

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх