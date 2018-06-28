В июле 210 кировских долгожителей получат поздравления от Президента России.

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Большинство июльских юбиляров - 174 человека - это представительницы прекрасного пола.

В Кирове проживают 85 юбиляров. 34 поздравительных письма будут отправлены в Кирово-Чепецкий, Вятскополянский и Слободской районы, 91 - в другие районы Кировской области.

Известно, что 30 юбиляров отметят 95-летие, двое - 100-летие. И один житель г. Кирово-Чепецка 4 июля 2018 года отпразднует 105-летний юбилей.