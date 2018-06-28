Деревня Зяблицы в Кирово-Чепецком районе в ненастную погоду оказывается отрезанной от мира

Жители деревни Зяблицы в Кирово-Чепецком районе бьют тревогу: в ненастную погоду они оказываются отрезанными от мира.
В этом году в непогоду доехать до деревни Зяблицы на легковом автомобиле решаются не многие. Раньше дорога, хоть и грунтовая, но была проезжей. Этой весной с легкостью здесь передвигаются лишь лесовозы, которые и стали главной причиной дорожных бед.
ВИКТОР КОКАРЕВ, ЖИТЕЛЬ Д. ЗЯБЛИЦЫ:
«Без УАЗика никуда. 2 недели назад я бы и на нем не рискнул поехать».
ИРИНА ОЖЕГАНОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА Д. ЗЯБЛИЦЫ:
«У нас же здесь ни магазина, ни медпункта. Получается, мы отрезаны. Дети приезжают, бросают машину и несут в рюкзаках продукты».
До ближайшего населенного пункта четыре километра. С наступлением дождей почти 50 жителей деревни становятся заложниками бездорожья. Продукты все вместе заказывают тем, кому все-таки удается преодолеть этот путь на внедорожнике. Скорая в деревню просто не сможет проехать, зато лесовозы исправно день за днем вывозят древесину с делянок, путь к которым пролегает через Зяблицы. Разработкой леса занимается предприятие "Партнер".
СЕРГЕЙ ЕЛЬКИН, ГЛАВА КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА:
«Существует договоренность, что организация поддерживает дорогу в проезжем состоянии. Привезено 10 машин щебня. Дорога грейдируется и сейчас проезжая».
В июле завершится вывоз древесины, после этого предприятие проведет грейдирование. Затем обслуживанием дороги займется подрядная организация "Вятавтодор". В администрации Кирово-Чепецкого района заверили, что дорожное сообщение с деревней будет на контроле.
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