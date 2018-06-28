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«Для них свойственно разное время вылета - кто-то вылетает днем в солнечную погоду, кто-то ближе к вечеру, кто-то - когда ясный солнечный день, это особенности видовые, которые свойственны для мошки».

«Она разрезает кожу, как бритвой, потом вылизывает содержимое кожи, тем самым вызывает крупные повреждения, которые у чувствительных людей отекают, краснеют, вызывают зуд, жжение, особенно у маленьких детей, у них тут же начинают появляться волдыри на месте укуса».

«В основном, она один раз укусила, и больше не кусает, причем, только самки, самки пьют кровь, а самцы исключительно вегетарианцы, они питаются только нектарами и не более».

Кировчане в этом году отмечают небывалое количество мошек. Даже в городе можно пострадать от этих назойливых насекомых. Высокую численность специалисты объясняют благоприятными условиями для размножения кровососов.Затяжная холодная весна, а затем резкое тепло и влажность привели к тому, что все генерации мошкары появились одновременно. В Кировской области их насчитывается около 30 видов.Вообще, это обычное явление, и появление мошкары означает, что наступило лето. Нашествие мошкары прочувствовали даже горожане.Мелкую мошку считают опаснее других насекомых, и укусы ее очень болезненные.Однако, в отличие от комаров она не может проколоть ткань. И кировчане знают способы спасение от мошки.Самое опасное при укусах насекомых - расчесывание, когда в ранку может попасть инфекция.Утешает одно - пик активности мошкары составляет от 10 до 14 дней, затем должен начаться спад.