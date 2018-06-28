Кировчане в этом году отмечают небывалое количество мошек
Затяжная холодная весна, а затем резкое тепло и влажность привели к тому, что все генерации мошкары появились одновременно. В Кировской области их насчитывается около 30 видов.
ЕКАТЕРИНА РЯБОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
ПАВЕЛ ЛОБАСТОВ:
«Очень много после обеда обычно бывает, я думаю, что нужно траву скосить всю, очень высокая трава, из-за этого мошкары очень много. По-моему, от нее уже ничего не помогает, даже спреи не очень хорошо помогают».
Мелкую мошку считают опаснее других насекомых, и укусы ее очень болезненные.
ЕКАТЕРИНА РЯБОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
АННА МАРКИНА, ЮЛИЯ МАКСИМОВА:
«Обязательно закрытую одежду и желательно энцефалитные костюмы, если вы на природу куда-то, можно воспользоваться репеллентами, чтобы руки не кусали, рубашку надеть, чтобы застегнуто было все».
ЕКАТЕРИНА РЯБОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
ИРИНА ЕРМАКОВА, ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ:
«Мы, как доктора, советуем брать с собой антигистаминные препараты, при сильном зуде принимаются таблетки и мази. Если укусы в конечности, очень сильные отеки, вплоть до обездвиживания, даже мы назначаем уколы. Чем быстрее пациент обратится за медицинской помощью, тем меньше различных осложнений».
Утешает одно - пик активности мошкары составляет от 10 до 14 дней, затем должен начаться спад.
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