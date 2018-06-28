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Кировчане в этом году отмечают небывалое количество мошек

Вчера, 15:40 | Просмотров: 167 | Автор: Валентина Палкина | Версия для печати
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Кировчане в этом году отмечают небывалое количество мошек. Даже в городе можно пострадать от этих назойливых насекомых. Высокую численность специалисты объясняют благоприятными условиями для размножения кровососов.

Затяжная холодная весна, а затем резкое тепло и влажность привели к тому, что все генерации мошкары появились одновременно. В Кировской области их насчитывается около 30 видов.

Кировчане в этом году отмечают небывалое количество мошек ЕКАТЕРИНА РЯБОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
«Для них свойственно разное время вылета - кто-то вылетает днем в солнечную погоду, кто-то ближе к вечеру, кто-то - когда ясный солнечный день, это особенности видовые, которые свойственны для мошки».
 
 
Вообще, это обычное явление, и появление мошкары означает, что наступило лето. Нашествие мошкары прочувствовали даже горожане.

Кировчане в этом году отмечают небывалое количество мошек ПАВЕЛ ЛОБАСТОВ:
«Очень много после обеда обычно бывает, я думаю, что нужно траву скосить всю, очень высокая трава, из-за этого мошкары очень много. По-моему, от нее уже ничего не помогает, даже спреи не очень хорошо помогают».

Мелкую мошку считают опаснее других насекомых, и укусы ее очень болезненные.

ЕКАТЕРИНА РЯБОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
«Она разрезает кожу, как бритвой, потом вылизывает содержимое кожи, тем самым вызывает крупные повреждения, которые у чувствительных людей отекают, краснеют, вызывают зуд, жжение, особенно у маленьких детей, у них тут же начинают появляться волдыри на месте укуса».
 
 
Однако, в отличие от комаров она не может проколоть ткань. И кировчане знают способы спасение от мошки.

Кировчане в этом году отмечают небывалое количество мошек АННА МАРКИНА, ЮЛИЯ МАКСИМОВА:
«Обязательно закрытую одежду и желательно энцефалитные костюмы, если вы на природу куда-то, можно воспользоваться репеллентами, чтобы руки не кусали, рубашку надеть, чтобы застегнуто было все».

ЕКАТЕРИНА РЯБОВА, ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ВЯТГУ:
«В основном, она один раз укусила, и больше не кусает, причем, только самки, самки пьют кровь, а самцы исключительно вегетарианцы, они питаются только нектарами и не более».
 
 
Самое опасное при укусах насекомых - расчесывание, когда в ранку может попасть инфекция.

Кировчане в этом году отмечают небывалое количество мошек ИРИНА ЕРМАКОВА, ВРАЧ-АЛЛЕРГОЛОГ:
«Мы, как доктора, советуем брать с собой антигистаминные препараты, при сильном зуде принимаются таблетки и мази. Если укусы в конечности, очень сильные отеки, вплоть до обездвиживания, даже мы назначаем уколы. Чем быстрее пациент обратится за медицинской помощью, тем меньше различных осложнений».

Утешает одно - пик активности мошкары составляет от 10 до 14 дней, затем должен начаться спад.


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