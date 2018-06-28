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Праздничные мероприятия в День молодежи в Кирове

Вчера, 15:42 | Просмотров: 198 | Автор: Лариса Добриянова | Версия для печати
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Сегодня в России - День молодежи. В Кирове праздничные мероприятия будут проходить в течение всего дня. А начался праздник во Дворце молодежи с торжественного открытия и награждения самых активных школьников и студентов.

Праздник во дворце молодежи — это не просто концерт городских творческих коллективов. Сегодня здесь собрались самые активные школьники и студенты, посвятившие все свое свободное время общественно-полезной работе. Активисты, волонтеры, участники акций Добрая вятка и других молодежных объединений. Они проводят акции по защите природы, пропагандируют здоровый образ жизни, помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня, в свой праздник они получают награды от руководства области.

Праздничные мероприятия в День молодежи в КировеГЕОРГИЙ БАРМИНОВ, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Ну, во-первых, тех людей, кто связан с проведением нашего марафона территория добрых дел — добрая Вятка. Ей была охвачена практически вся Кировская область, все муниципальные образования. Огромное количество организаций, огромное количество волонтеров. И как раз мы сегодня в рамках нашего праздника скажем всем тем, кто организовывал большое спасибо».

Свою награду получила и участница молодежной организации волонтеры медики, которая действует в Кирове уже 2 года. Основная задача волонтеров помощь медицинским работникам.

Праздничные мероприятия в День молодежи в КировеСВЕТЛАНА ПАТРУШЕВА, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ ВОЛОНТЕРЫ МЕДИКИ:
«Направлений деятельности очень много различных. То есть это и помощь медицинскому персоналу больниц. То есть это является самым профильным из наших отделений. А также следующий это помощь на массовых и спортивных мероприятиях города. То есть там мы оказываем первую помощь, сопровождаем до скорой медицинской помощи. В общем следим за порядком».

На этом подарки для самых активных школьников и студентов от руководства области не закончились. Во второй половине дня губернатор Игорь Васильев наградит руководителей молодежных организаций, которые стали победителями премии молодежи вятского края.


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