Праздничные мероприятия в День молодежи в Кирове

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Сегодня в России - День молодежи. В Кирове праздничные мероприятия будут проходить в течение всего дня. А начался праздник во Дворце молодежи с торжественного открытия и награждения самых активных школьников и студентов.Праздник во дворце молодежи — это не просто концерт городских творческих коллективов. Сегодня здесь собрались самые активные школьники и студенты, посвятившие все свое свободное время общественно-полезной работе. Активисты, волонтеры, участники акций Добрая вятка и других молодежных объединений. Они проводят акции по защите природы, пропагандируют здоровый образ жизни, помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья. И сегодня, в свой праздник они получают награды от руководства области.Свою награду получила и участница молодежной организации волонтеры медики, которая действует в Кирове уже 2 года. Основная задача волонтеров помощь медицинским работникам.На этом подарки для самых активных школьников и студентов от руководства области не закончились. Во второй половине дня губернатор Игорь Васильев наградит руководителей молодежных организаций, которые стали победителями премии молодежи вятского края.