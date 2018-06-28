В Юрьянском районе проходит финал "Зарницы"

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В Юрьянском районе в рамках оборонно-спортивного лагеря "Сыны Отечества" проходит финал военно-спортивной игры "Зарница".Для Сережи Донских из Слободского игра стала не только проверкой физической подготовки, но и закалкой спортивного духа. Он вместе со своей командой проходит 13 испытаний, которые покажут, насколько молодые люди готовы к службе в армии. Больше всего Сережа любит полосу препятствий, стрелять, собирать и разбирать автомат. Мальчик мечтает стать инженером-конструктором, и подобные мероприятия пойдут ему только на пользу.Ребятам предстоит испытать на себе тот самый армейский режим: в 7 утра подъем и зарядка, в 8 - завтрак, с 9 и до обеда, а также после него и до самого ужина - соревнования или учебная деятельность, а вот после ужина - долгожданный отдых - концертные программы, интеллектуальные, творческие игры, в 22 отбой - и так 5 дней. Соревнования способствуют не только получению новых знаний, но и дисциплинируют и укрепят дружеские отношения.Преподаватель ОБЖ Кикнурской средней школы Игорь Юдинцев, являясь руководителем военно-патриотического клуба, старается научить ребят не только военному делу, но и развить их со всех сторон - вместе они ездят на различные культурные мероприятия, участвуют в олимпиадах по экологии и географии.В игре принимают участие 11 команд из Кирова, Яранска, Советска, Юрьи и других районов области. Ребята соревнуются в плавании, метании гранат, беге, силовой гимнастике, разборке-сборке автомата, ОБЖ, также участники проходят полосу препятствий и тактическую игру на местности.Добавим, что «Зарница» проводится в Приволжье под патронатом полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича.