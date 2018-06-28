В Юрьянском районе проходит финал "Зарницы"
Для Сережи Донских из Слободского игра стала не только проверкой физической подготовки, но и закалкой спортивного духа. Он вместе со своей командой проходит 13 испытаний, которые покажут, насколько молодые люди готовы к службе в армии. Больше всего Сережа любит полосу препятствий, стрелять, собирать и разбирать автомат. Мальчик мечтает стать инженером-конструктором, и подобные мероприятия пойдут ему только на пользу.
СЕРГЕЙ ДОНСКИХ:
«Каждый человек должен служить своей Родине, так как он родился на этой земле и должен исторически её защищать».
Ребятам предстоит испытать на себе тот самый армейский режим: в 7 утра подъем и зарядка, в 8 - завтрак, с 9 и до обеда, а также после него и до самого ужина - соревнования или учебная деятельность, а вот после ужина - долгожданный отдых - концертные программы, интеллектуальные, творческие игры, в 22 отбой - и так 5 дней. Соревнования способствуют не только получению новых знаний, но и дисциплинируют и укрепят дружеские отношения.
АЛЕКСАНДР ДОЛМАТОВ, ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, СЕКРЕТАРЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ "ЮНАРМИЯ":
«Чувство локтя, чувство ответственности за себя и за товарища рядом. У нас участвуют командами, и этот командный дух, он во всех мероприятиях идёт таким одним большим зерном, то есть, если ты что-то сделаешь не так, ты подведешь не только себя, ты подведешь всю команду».
Преподаватель ОБЖ Кикнурской средней школы Игорь Юдинцев, являясь руководителем военно-патриотического клуба, старается научить ребят не только военному делу, но и развить их со всех сторон - вместе они ездят на различные культурные мероприятия, участвуют в олимпиадах по экологии и географии.
ИГОРЬ ЮДИНЦЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА "ПРЕОБРАЖЕНЦЫ":
«Мы помогаем им приобретать в этих мероприятиях такие качества как настойчивость, в первую очередь, выносливость, целеустремленность. Много им всего этого пригодится. Вот сейчас они в первый раз в войсковой части, для них это всё ново. Конечно, я тоже в армии служил, и хотелось бы им рассказать и показать это всё в реальности».
В игре принимают участие 11 команд из Кирова, Яранска, Советска, Юрьи и других районов области. Ребята соревнуются в плавании, метании гранат, беге, силовой гимнастике, разборке-сборке автомата, ОБЖ, также участники проходят полосу препятствий и тактическую игру на местности.
Добавим, что «Зарница» проводится в Приволжье под патронатом полпреда Президента России в ПФО Михаила Бабича.
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10.08.2015