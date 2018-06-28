Пока одни кировчане спасаются от жары, другие наслаждаются солнцем
Еще месяц назад в Кирове шел снег, люди ходили в курточках и шапках, садоводы спасали рассаду в теплицах, ночью были заморозки до нуля. И вот наконец-то свершилось: в регион пришла настоящая летняя жара. Как и холод, она воспринимается многими, словно стихийное бедствие: температура воздуха каждый день держится в районе +30 градусов, дождей синоптики не обещают вплоть до 2 июля.
Без солнцезащитных кремов можно получить солнечный ожог, а без панамы - солнечный удар. Кировчане спасаются от пекла, как могут: на Театральной площади традиционно много гуляющих с детьми, которые не отходят от фонтана.
ЕКАТЕРИНА ГУДЕНКО:
«Очень хорошо, я люблю, когда жарко. А дети кто где. Кто в бассейне, кто в фонтане».
«Круто! Я люблю купаться в фонтане! Здорово так! Я люблю, когда тепло и ветерок!».
- Пить водичку, на лавочке в тени отдыхать, купаться. А так... солнца мало у нас бывает, надо просто радоваться!
- Хорошо, можно позагорать!
В первую очередь, жара опасна перегреванием, когда может возникнуть тепловой или "солнечный" удар. Некоторые были свидетелями, когда кто-то терял кратковременно сознание, находясь под палящими лучами солнца в очереди или на пляже. Чаще всего перегреваются дети и пожилые люди. От жары страдают и животные, причем не только домашние питомцы. Лошадки, на которых катают по площади малышей - не исключение.
- Тяжело. Стараемся стоять в тени. Поливаем водой, поим.
ОЛЬГА БАЗАРСКАЯ:
«Очень плохо переносим такую жару. Было бы тепло, но не так жарко. А так - мороженое, питьё холодное, душ контрастный и всё прочее».
- Я не очень люблю это пекло, вот вышла позагорать с коллегой.
В жару важно как можно меньше двигаться и заниматься физической активностью. Не зря во многих странах после обеда традиционно люди отдыхают, наслаждаясь дневным сном, сиестой.
Специалисты рекомендуют с осторожностью подходить к такому традиционному летнему лакомству, как мороженое. Давать его детям нужно в ограниченном количестве. В пломбире содержится не только много сахара, но и огромное количество молочных жиров. А если съесть очень много ледяного мороженого или выпить такой же ледяной воды, может заболеть горло, вплоть до ангины.
«Врачи советуют во время жары полностью отказаться от употребления алкоголя и табака, не есть жирную, жареную и солёную пищу, пить больше воды, а не сладких газированных напитков, избегать нахождения под прямыми солнечными лучами. А ещё лучше не выходить надолго на улицу с 11 до 15 часов, когда солнце наиболее активно».
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