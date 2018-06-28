Пока одни кировчане спасаются от жары, другие наслаждаются солнцем

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Главное в жару - чувство меры. Важно не переборщить с охлаждающими способами, будь то купание в водоёме или сидение под кондиционером в офисе.

Лето в полном разгаре! Природа так редко радует нас теплой и солнечной погодой, что многие кировчане не знают, как пережить неожиданную жару без вреда для здоровья.Еще месяц назад в Кирове шел снег, люди ходили в курточках и шапках, садоводы спасали рассаду в теплицах, ночью были заморозки до нуля. И вот наконец-то свершилось: в регион пришла настоящая летняя жара. Как и холод, она воспринимается многими, словно стихийное бедствие: температура воздуха каждый день держится в районе +30 градусов, дождей синоптики не обещают вплоть до 2 июля.Без солнцезащитных кремов можно получить солнечный ожог, а без панамы - солнечный удар. Кировчане спасаются от пекла, как могут: на Театральной площади традиционно много гуляющих с детьми, которые не отходят от фонтана.В первую очередь, жара опасна перегреванием, когда может возникнуть тепловой или "солнечный" удар. Некоторые были свидетелями, когда кто-то терял кратковременно сознание, находясь под палящими лучами солнца в очереди или на пляже. Чаще всего перегреваются дети и пожилые люди. От жары страдают и животные, причем не только домашние питомцы. Лошадки, на которых катают по площади малышей - не исключение.В жару важно как можно меньше двигаться и заниматься физической активностью. Не зря во многих странах после обеда традиционно люди отдыхают, наслаждаясь дневным сном, сиестой.Специалисты рекомендуют с осторожностью подходить к такому традиционному летнему лакомству, как мороженое. Давать его детям нужно в ограниченном количестве. В пломбире содержится не только много сахара, но и огромное количество молочных жиров. А если съесть очень много ледяного мороженого или выпить такой же ледяной воды, может заболеть горло, вплоть до ангины.