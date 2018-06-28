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Более 250 кировских активистов встретились в областном Дворце молодежи. Там прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи и экватору Года Добровольца.Более 17-ти тысяч человек в Кировской области занимаются Добровольчеством. Они делают мир еще лучше и всегда готовы протянуть руку помощи. Для большего потенциала волонтерского движения между правительством Кировской области, ассоциацией волонтерских центров и региональным ресурсным центром по развитию добровольчества подписали соглашение.Например, в сфере медицинского добровольчества региона существует проект "Жить". Он меняет отношение к онкобольным и раку в целом. В рамках Соглашения наш опыт будет распространен и в других уголках страны.В Кирове не так давно появился свой региональный ресурсный центр по развитию добровольчества. Там оказывают помощь добровольческим объединениям и волонтерам в подготовке и реализации их идей по решению социальных проблем.С каждым днем армия добрых людей пополняется. А это значит, что и добрых дел становится больше.