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Новости / Общество

Более 250 кировских активистов встретились в областном Дворце молодежи

Сегодня, 10:15 | Просмотров: 36 | Автор: Анастасия Кетько | Версия для печати
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Более 250 кировских активистов встретились в областном Дворце молодежи. Там прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню молодежи и экватору Года Добровольца. 
 
Более 250 кировских активистов встретились в областном Дворце молодежиИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Приятно, что День молодежи совпал с экватором Года добровольчества. Он отличается тем, что больше у нас возможностей узнать о волонтерах».

Более 17-ти тысяч человек в Кировской области занимаются Добровольчеством. Они делают мир еще лучше и всегда готовы протянуть руку помощи. Для большего потенциала волонтерского движения между правительством Кировской области, ассоциацией волонтерских центров и региональным ресурсным центром по развитию добровольчества подписали соглашение.

ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Нашему ресурсному центру это дает увидеть другие проекты по стране, что можно адаптировать к нам. Мне кажется, в этом и есть важность соглашения. Но, не само наличие бумаги, а желание работать, если мы что-то не умеем - коллеги научат».

Например, в сфере медицинского добровольчества региона существует проект "Жить". Он меняет отношение к онкобольным и раку в целом. В рамках Соглашения наш опыт будет распространен и в других уголках страны.

Более 250 кировских активистов встретились в областном Дворце молодежиАРТЕМ МЕТЕЛЕВ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ ВОЛОНТЕРСКИХ ЦЕНТРОВ:
«Мы видим, какой потенциал есть в стране и Кировской области для развития волонтерства. Люди хотят делать добро. Наша задача - создать условия, чтобы человек в любом возрасте смог это сделать».

В Кирове не так давно появился свой региональный ресурсный центр по развитию добровольчества. Там оказывают помощь добровольческим объединениям и волонтерам в подготовке и реализации их идей по решению социальных проблем.

Более 250 кировских активистов встретились в областном Дворце молодежиАЛЕКСЕЙ БЛИНОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРА ПО РАЗВИТИЮ ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас мы весь опыт, который есть у организаций добровольческих по всей области, собираем. Открываем летнюю смену для школьников - Многопрофильная смена социального успеха».

С каждым днем армия добрых людей пополняется. А это значит, что и добрых дел становится больше.


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